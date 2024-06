4 hábitos de limpeza que parecem corretos, mas põem a saúde em risco

Manter tudo reluzindo ou higienizado parece uma tarefa fácil, que se aprende observando os pais, por exemplo. Mas no que compete à limpeza doméstica, que está atrelada à saúde e à ciência, as descobertas são constantes e por isso é preciso estar sempre por dentro.

Há uma série de ensinamentos que são repassados de geração em geração e estão desatualizados, ou são inventados por marcas de produtos, tendências, e podem ser prejudiciais à saúde.

A fim de lhe informar sobre o que muita gente faz no dia a dia sem saber dos malefícios, VivaBem, com ajuda de profissionais, listou alguns erros a seguir. Fuja deles!

1. Lavar o frango na pia

Esse é um erro bastante frequente entre os brasileiros. Muitos lavam a carne crua em água corrente para eliminar impurezas e aquela fina camada gosmenta que recobre a superfície desse alimento. Mas o hábito é errado e perigoso à saúde.

O maior problema é que o jato de água que sai da torneira e bate no frango costuma respingar em tudo que está próximo. Imagine, por exemplo, que do lado da pia você deixou um pano de prato e algumas louças para secar. As gotículas de água que respingaram no frango (e foram contaminadas por bactérias presentes no alimento) podem parar nesses objetos. Ou seja: você pode botar na boca uma colher lavada, mas que recebeu pequenos jatos de microrganismos que fazem mal.

“O frango possui naturalmente uma certa quantidade de bactérias e a melhor maneira de eliminá-las é por meio do processo de cozimento”, ensina o professor de microbiologia Uelinton Pinto, do Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo. A recomendação, portanto, é não lavar o frango antes de temperar ou cozinhar o alimento.

2. Misturar produtos de limpeza

Os produtos de limpeza são feitos com base em fórmulas químicas e é comum as pessoas pensarem que usar vários deles simultaneamente possa potencializar a limpeza. Mas tais combinações podem causar reações químicas e formar novos compostos perigosos e prejudiciais à saúde, resultando em queimaduras, intoxicação respiratória ou até mesmo uma explosão.

“É importante reforçar que os produtos formulados foram desenvolvidos para serem usados de acordo com as informações que estão no modo de uso apresentado nos rótulos. Por isso, todos os produtos são registrados na Anvisa”, diz Juliana Marra, química e presidente da Abipla (Associação Brasileira da Indústria de Higiene, Limpeza e Saneantes).

3. Lavar panos com outras peças

Pano de prato, mas também outros panos usados na casa, são alguns dos itens mais suscetíveis à proliferação de microrganismos, pois acumulam resíduos de alimentos, sujidades diversas e umidade após o uso. Por isso, é recomendado que sejam todos trocados após a utilização.

Outra indicação é lavá-los separadamente, utilizando água quente e sabão. Após a lavagem, o pano deve ser bem seco, preferencialmente ao sol, pois a exposição aos raios solares auxilia na eliminação de bactérias.

Ferro de passar e secadora são aliados em se tratando sobretudo de panos de prato, pois ajudam a destruir os microrganismos que possam estar na peça.

4. Utilizar detergente como desinfetante

Quando pensamos na higiene dos produtos de limpeza, acreditamos que o detergente é capaz de matar as bactérias. No entanto, sua função na verdade é removê-las: ele pode até acabar danificando a membrana de algumas delas ou as cápsulas de alguns vírus, mas, essencialmente, sua limpeza é física.

“O detergente é usado para facilitar a remoção dos microrganismos, não tem ação bactericida”, afirma Cynthia Jurkiewicz Kunigk, engenheira química e professora do curso de engenharia de alimentos do IMT (Instituto Mauá de Tecnologia).

Em relação aos utensílios, o detergente é razoável para limpar e remover resíduos orgânicos e restos de comida, que são os que mais oferecem risco de contaminação na cozinha. Entretanto, se você quiser fazer uma limpeza mais profunda, vale usar hipoclorito de sódio (a famosa água sanitária) na desinfecção.