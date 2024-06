Tubarão de 2 metros causa pânico em turistas e fecha praia na Espanha; veja

Liberada para banho pela manhã, a praia teve que ser interditada novamente após o avistamento do animal no início da tarde Imagem: Reprodução/Redes Sociais

A praia de Melenara, em Gran Canaria, na Espanha, teve que ser fechada ao público após o avistamento de um tubarão, com cerca de dois metros de comprimento, que gerou pânico entre os banhistas. As medidas de segurança foram intensificadas.

O que aconteceu

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o tubarão nadando perto da costa de Melenara, com sua barbatana dorsal claramente visível, provocando gritos e pânico entre os banhistas.

O avistamento ocorreu no sábado (15). A praia chegou a ser reaberta na manhã deste domingo (16), mas, poucas horas depois, foi fechada novamente, após o animal ser avistado mais uma vez pelas autoridades. Ninguém ficou ferido.

Medidas de segurança foram intensificadas com drones e jet skis. A Polícia Local de Telde e a equipe de resgate usaram drones e jet skis para monitorar as áreas de Melenara, Salinetas e Taliarte, temendo que o tubarão ainda estivesse na região. A medida de fechamento também foi estendida às Salinetas, conforme relatado pelo site de notícias locais Teldeactualidad.

Reabertura foi baseada em monitoramento inicial que indicava a ausência do tubarão. A praia havia sido reaberta após a Polícia Local de Telde e a empresa Proactiva, responsável pela vigilância e salvamento, utilizarem drones para confirmar que o tubarão avistado no sábado (15) havia se afastado. No entanto, a presença contínua do tubarão levou ao novo fechamento, apurou o canal de TV Canarias7.

Autoridades mantêm a praia interditada até nova avaliação de segurança. Um porta-voz da Polícia Local afirmou que a praia permanecerá fechada até que a área seja completamente inspecionada.

A praia é conhecida por sua beleza e certificação de qualidade ambiental. Melenara é uma praia popular e ostenta a Bandeira Azul, símbolo de qualidade e compromisso ambiental, o que torna a situação ainda mais preocupante para frequentadores e autoridades locais.

Tiburón en Melenara 🦈

El Servicio de Vigilancia y Socorrismo de la playa de Melenara emitió una alerta este sábado por la presencia de un tiburón de unos dos metros que se aproximaba a la orilla, en dirección hacia una zona donde se hallaban dos bañistas.

Isla de Gran Canaria pic.twitter.com/p75eyQcOZ1 — MANU GARCIA (@ManuelM46139287) June 16, 2024