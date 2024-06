Árbitro e atleta trocam socos no Campeonato Brasileiro de Esgrima

Um árbitro e um atleta trocaram socos durante um confronto do Campeonato Brasileiro Interclubes de Esgrima, no sábado (15), em Curitiba (PR). A agressão partiu primeiro do árbitro Italo Vasconcelos.

A briga aconteceu depois que Miguel Giffoni venceu um confronto no torneio de espada, jogou a máscara no chão para comemorar, e foi punido pelo árbitro com a desclassificação, como se tivesse colocado a segurança do rival em risco.

Revoltado, ele chutou a máscara, o que gera um cartão preto, que significa a eliminação dele do campeoanto como um todo, ficando com zero pontos pela participação no ranking nacional.

Giffoni foi para cima de Vasconcelos, aparentemente ofendendo-o. O árbitro então seguiu atrás do atleta e acertou dois socos neles. A briga só não foi pior porque os dois foram separados.

Vídeo:

Um árbitro foi para cima e deu um murro em um atleta durante um duelo do Campeonato Brasileiro de ESGIMA, ontem. pic.twitter.com/InvoUs5wRI — Demétrio Vecchioli (@Olhar_Olimpico) June 16, 2024

“Lamentavelmente, durante o Campeonato Brasileiro de Esgrima Interclubes, após a aplicação de penalidade ao atleta pelo árbitro, houve divergência de interpretação da regra e, na sequência, um incidente entre eles que ocasionou a expulsão do atleta e o afastamento do árbitro para o resto da competição”, disse a Confederação Brasileira de Esgrima, em nota ao Olhar Olímpico.

A entidade disse que, a partir desses fatos, analisará e tomará as atitudes cabíveis.