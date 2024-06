Técnico da Holanda é ‘pego no pulo’ comendo catarro em jogo pela Eurocopa

Uma cena inusitada e ‘para lá’ de nojenta tomou conta da vitória da Holanda sobre a Polônia neste domingo, 16, pela Eurocopa 2024. O técnico holandês Ronald Koeman foi flagrado ‘degustando’ catarro no banco da reservas, durante a virada de sua equipe.

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais. Durante a partida, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Euro, Koeman decide limpar o nariz e, na sequência, põe os dedos sujos na boca. Na web, internautas brincaram que o treinador foi ‘pego em flagrante’.

mdrrrr il à craquer Ronald Koeman il se prend pour Joachim Löw la😂 pic.twitter.com/w8zL9SvT1C — 𝑳𝒂 𝒍𝒆𝒈𝒆𝒏𝒅𝒆 🇨🇲🇩🇪 (@ntz_zoo) June 16, 2024

A cena lembrou um momento icônico protagonizado pelo ex-treinador da Alemanha Joachim Low que, na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, também foi flagrado enquanto comia meleca durante uma partida.

Apesar do ato nada higiênico, Koeman e sua equipe marcaram a estréia da Holada com uma virada importante sobre a Polônia, por 2 a 1. A Laranja Mecânica lidera o Grupo D da Euro. Além da Polônia, a chave ainda conta com França e Áustria, que entram em campo na próxima segunda-feira, 17, às 16h.