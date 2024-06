Joalheria é roubada por quadrilha de mais 20 pessoas; veja o vídeo

Uma joalheria em Sunnyvale, na Califórnia, foi roubada por uma quadrilha de cerca de 20 pessoas na tarde da última quarta-feira (12).

O que aconteceu

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a loja é invadida. O grupo usou martelos e outras ferramentas para quebrar as portas do estabelecimento e as vitrines onde as joias estavam armazenadas.

Um homem estava dentro da joalheria, perto da porta, no momento do roubo. Ele não ficou ferido.

O Departamento de Polícia da cidade divulgou um comunicado informando que a quantia levada ainda é desconhecida. Os homens fugiram em vários carros e foram perseguidos pela polícia.

Até o momento, cinco suspeitos foram presos. Eles foram identificados pela polícia como Tonga Latu, Tavake Esafe, Ofa Ahomana, Kilifi Leaaetoa e Afuhia Lavakeiaho e deverão responder por roubo a mão armada, fuga, resistência à prisão, arrombamento, formação de quadrilha e vandalismo.

A polícia investiga se o caso está relacionado com um roubo ocorrido em maio a outra joalheria na cidade e que também envolveu várias pessoas.