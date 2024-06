Princesa da Bulgária surpreende internautas por aparência musculosa; veja foto

Princesa Kalina foi fotografada em um evento fúnebre no país | Bnews - Divulgação Reproução/Twitter

Uma fotografia da princesa da Bulgária, Kalina, viralizou na internet neste fim de semana. A filha do último rei búlgaro, Simeão II, chamou a atenção de internautas por causa do corpo fitness. Ela foi clicada em uma cerimônia fúnebre do Rei Fernando I.

A princesa tem 52 anos e é amazona profissional. Em entrevistas à imprensa, Kalina afirmou que a mudança corporal ocorreu após uma rotina de treinos intensos. A aparência da princesa já chegou a ser assunto na mídia outras vezes.

Em 2018, o companheiro dela comentou sobre uma cirurgia que a esposa precisou fazer no nariz. De acordo com ele, o procedimento foi necessário devido a problemas de saúde, afastando rumores de que a mudança teria ocorrido por questões estéticas.

Mano, parece que a princesa da Bulgária está puxando uns ferro…💪🏼 pic.twitter.com/KufhQOzBUm — MSP-Brasil (@mspbra) June 15, 2024

Fonte: Bnews