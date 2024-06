Quem são os gestores da Ageac aprovados por comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Acre

A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) aprovou nesta quinta-feira, 13, a indicação do governo do Acre, por meio da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre, para os cargos de chefia do Departamento da Ageac.

Foram aprovados aos cargos de chefe do Departamento Técnico de Qualidade dos Serviços e Tarifa (Dequalit), Felipe Moreno; a chefe da Ouvidoria da Ageac, Ana Lúcia Ferreira; a chefe do Departamento Executivo de Administração e Finanças (Deaf), Elizângela Queiroz; a chefe do Departamento Jurídico (Dejur), Natacha Cavalcante.

Durante a reunião presidida pelo deputado estadual Manoel Moraes, a comissão instituída pela Resolução nº 6, de 29 de maio de 2024, avaliou as qualificações profissionais. Na ocasião, os deputados realizaram uma sabatina com os indicados, dialogando sobre as propostas e planos de trabalho para a Ageac, com foco na continuidade das melhorias no setor, ampliação das fiscalizações e fortalecimento das relações com os prestadores de serviços.

O presidente da comissão destacou a qualificação dos indicados e reforçou a necessidade de um olhar humanizado durante o trabalho das equipes. “Eu estou com os currículos e todos são muito qualificados. Já prestavam um bom serviço e a nossa comissão discutiu, votou e aprovou para que sejam reconduzidos. Os deputados pediram que vocês tenham um olhar social em relação, por exemplo, aos toyoteiros, que muitas vezes ainda não estão regularizados”, pontuou.

Felipe Moreno, que foi reconduzido ao cargo, destacou os progressos realizados durante sua gestão. “Graças às nossas fiscalizações, conseguimos reformas nas ETAs. No transporte municipal, intensificamos a fiscalização e trouxemos os prestadores de serviço para o diálogo. No setor de energia, regulamos as ações dentro do estado do Acre”, frisou.

O presidente da Ageac, Luís Almir Brandão, que acompanhou a sessão, destacou a competência dos novos gestores e enfatizou o impacto que eles irão trazer para a Agência. “Estamos confiantes na capacidade dos indicados de trazer contribuições importantes para a Ageac. Eles serão fundamentais para somar esforços às ações do governo e para promover uma gestão mais eficiente, que resulte em melhores serviços para a nossa população”, afirmou Brandão.

A comissão que é aprovada a cada quatro anos, exige dentro dos requisitos para a ocupação dos cargos, a nacionalidade brasileira, habilitação profissional de nível superior, capacidade técnica, reputação ilibada e idoneidade moral.