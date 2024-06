O Palco Móvel Festival Abaré de Teatro chega à capital do Acre, Rio Branco pela primeira vez. Com seu teatro móvel, um contêiner com uma grande tenda adaptada. O Palco Móvel visitará 2 localidades, Praça do Parque Tucumã, dias 15 e 16 de junho de 2024 e Praça da Revolução, dias 18 e 19 de junho.

Durante dois dias em cada localidade o projeto realizará atividades recreativas, contação de histórias, apresentações de espetáculos teatrais para crianças e adultos, circo, mamulengo e muito mais. A programação gratuita começa às 15h e vai até às 21h.

O projeto é realizado pelo Emcena Brasil Produções, por meio do Ministério da Cultura, Secretaria Especial da Cultura e, aprovado pelo Programa Energisa Cultural, conta com o patrocínio do Grupo Energisa e apoio do Instituto Cultural Energisa. A visita do Palco Móvel Festival Abaré de Teatro à cidade tem indicação da Energisa Acre e parceria da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Educação.

“Nosso compromisso com o Acre vai além de distribuir energia elétrica. Temos o prazer de levar desenvolvimento às comunidades onde estamos presentes e ficamos felizes em apoiar ações culturais desse porte em Rio Branco. Que seja a primeira edição de muitas que virão!”, enfatiza Ricardo Xavier, diretor-presidente da Energisa Acre.

Outra iniciativa patrocinada pela concessionária é a Cantata de Natal, no oferecimento de oficinas de música com artistas acreanos, para aperfeiçoar os estudos e os ensaios de membros da comunidade que participaram dos tradicionais concertos no fim do ano.

Festival Abaré de Teatro

Ao todo serão mais de 30 artistas e técnicos que desfilarão suas habilidades em dois dias de evento. O excelente nível artístico e a interação com a plateia, aliado à tecnologia de luz e som, proporcionarão aos espectadores um excelente divertimento em um evento único, que valoriza a cultura popular, o artista nacional e garante boas gargalhadas e um ótimo dia de lazer para toda a família.

“Festival Abaré de Teatro proporciona a interiorização da cultura, sua descentralização. O mais importante é que estamos consolidando um verdadeiro projeto de confraternização e reencontro do povo com sua própria cultura, e cada realização tem reafirmado que estamos no caminho certo. Sempre prontos para mais”, conclui Orlando Moreno, coordenador geral do Festival Abaré de Teatro.

A unidade móvel do projeto Nossa Energia, da Energisa Acre, também estará presente em Rio Branco. Totalmente equipada com sala multimídia, vídeos educativos e atrações interativas para experimentos científicos sobre energia, o espaço oferece aos visitantes a oportunidade de aprender sobre o processo produtivo da energia, o uso eficiente e seguro da energia elétrica e muito mais.

Serviço: FESTIVAL ABARÉ DE TEATRO – UM SHOW DE CULTURA PERTINHO DE VOCÊ

Local: PARQUE DO TUCUMÃ – Rua Central – em frente a Academia – RIO BRANCO /AC

Dias: 15 e 16 de JUNHO

Horário: 15h às 21h

Entrada: GRATUITA

Classificação: LIVRE

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO e HORÁRIOS para PARQUE TUCUMÃ

1º Dia 15 de Junho (sábado)

15h

UNIDADE MÓVEL DO PROJETO NOSSA ENERGIA

16h

A MENINA E O SABIÁ

Espetáculo Musical para crianças

17h

ATIVIDADES RECREATIVAS – UNIDADE MÓVEL DO PROJETO NOSSA ENERGIA

18h

AS PELEJAS DE CHARLES & LATÃO

Teatro de Bonecos

19h

MALABARINDO

Performance Circense

20h

MINHA ALMA É NADA, DEPOIS DESSA HISTÓRIA

Espetáculo Musical de teatro para adultos

2º Dia 16 de Junho (domingo)

15h

UNIDADE MÓVEL DO PROJETO NOSSA ENERGIA

16h

AS PERIPÉCIAS DA PRINCESA ESPERTA QUE CRIAVA UM PIOLHO E NÃO QUERIA CASAR

Espetáculo Musical para crianças

17h

ATIVIDADES RECREATIVAS – UNIDADE MÓVEL DO PROJETO NOSSA ENERGIA

18h

A GALINHA GALINÁCEA MARGARINA FALA FINA

Contação de Histórias

19h

CONVIDADO LOCAL

20h

CASA GRANDE & SENSALA – MANIFESTO MUSICAL BRASILEIRO

Espetáculo Musical para adultos

Serviço: FESTIVAL ABARÉ DE TEATRO – UM SHOW DE CULTURA PERTINHO DE VOCÊ

Local: PRAÇA DA REVOLUÇÃO – CENTRO – RIO BRANCO /AC

Dias: 18 e 19 de JUNHO

Horário: 15h às 21h

Entrada: GRATUITA

Classificação: LIVRE

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO e HORÁRIOS para PRAÇA DA REVOLUÇÃO

1º Dia 18 de Junho (terça-feira)

15h

A MENINA E O SABIÁ

Espetáculo Musical para crianças

16h

UNIDADE MÓVEL DO PROJETO NOSSA ENERGIA

16h

ATIVIDADES RECREATIVAS

17h

UNIDADE MÓVEL DO PROJETO NOSSA ENERGIA

18h

AS PELEJAS DE CHARLES & LATÃO

Teatro de Bonecos

19h

MALABARINDO

Performance Circense

20h

MINHA ALMA É NADA, DEPOIS DESSA HISTÓRIA

Espetáculo Musical de teatro para adultos

2º Dia 19 de Junho (quarta-feira)

15h

AS PERIPÉCIAS DA PRINCESA ESPERTA QUE CRIAVA UM PIOLHO E NÃO QUERIA CASAR

Espetáculo Musical para crianças

16h

UNIDADE MÓVEL DO PROJETO NOSSA ENERGIA

16h

ATIVIDADES RECREATIVAS

17h

UNIDADE MÓVEL DO PROJETO NOSSA ENERGIA

18h

A GALINHA GALINÁCEA MARGARINA FALA FINA

Contação de Histórias

19h

CONVIDADO LOCAL

20h

CASA GRANDE & SENSALA – MANIFESTO MUSICAL BRASILEIRO

Espetáculo Musical para adultos

