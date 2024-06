A operação que promete enfrentar a crescente violência contra idosos no Acre

No mês de junho se comemora o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/Acre) lançou nesta segunda-feira, 10, a Operação Virtude, que acontece do dia 10 de junho a 11 de julho em todo o estado.

Virtude é uma medida do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), que acontece em todo o território nacional e visa o combate à violência contra a pessoa idosa, por meio de ações preventivas e repreensivas.

O diretor operacional em exercício da Secretaria de Segurança Pública, coronel Cleudo Maciel, destaca que a Secretaria de Segurança tem o papel de articulação com o governo federal, e as forças de segurança executam as operações no âmbito de todo o estado do Acre.

“Encerramos a Caminho Seguro e iniciamos a Virtude, todas elas voltadas para esse público em situação de vulnerabilidade, sejam as crianças, sejam os idosos. Nós podemos, então, contemplar esse público vulnerável com ações efetivas do Estado, representado pelas polícias na garantia de direitos. Tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar buscam a garantia de direito dessas pessoas”.

O coordenador da operação e presidente em exercício do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), delegado Marcos Frank, explica que o aporte de diárias para atuação das forças nos municípios é feito por meio do MJSP. “O aporte de diárias, por meio do Ministério da Justiça, proporciona um reforço ao efetivo policial e à interiorização das ações, e pretendemos atingir grandes resultados com essa operação”.

O titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso, José Aníbal Tinoco, destaca que a operação vai focar no que dispõe a lei sobre a proteção ao idoso. “Vamos focar nas denúncias que foram repassadas pelo próprio sistema. Vamos verificar todas essas denúncias, fazer as visitas, relatórios sobre essas visitas e instaurar o procedimento, e também focar nos inquéritos que já existem na delegacia, para que possamos finalizá-los e encaminhar para a justiça”.

As ações acontecem por meio das unidades especializadas das forças de segurança do Estado, que realizam palestras, instauram inquéritos, cumprem mandados e promovem campanhas educativas.