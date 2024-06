MDB aciona a justiça contra “comício” de Alysson na prefeitura

O MDB não vai deixar passar barato o verdadeiro “comício” feito pelo candidato a vice-prefeito Alysson Bestene (PP) nas dependências da prefeitura de Rio Branco ante a uma platéia de secretários municipais e ocupantes de cargo de confiança, quando da apresentação dele à equipe do prefeito Tião Bocalom, onde deu entrevistas em um prédio público e falou sobre a eleição municipal. O presidente do MDB, Flaviano Melo, já pediu à sua assessoria jurídica que entre com uma ação na justiça eleitoral contra o que considerou como propaganda de campanha antecipada e o uso de espaço público para dar entrevistas de campanha e fazer política, atos praticados por Alysson Bestene (PP). “Não podemos permitir o uso da máquina pública na campanha eleitoral”, disse ontem Flaviano ao BLOG DO CRICA.

DECISÃO TOMADA

NÃO adiantou os vários pedidos recebidos, o senador Sérgio Petecão (PSD) não voltará atrás na decisão da executiva estadual de tirar o deputado Pablo Bregense (PSD) da liderança do partido na ALEAC. Comunicação neste sentido dará entrada hoje junto à mesa diretora da Casa. O PSD não vai indicar ninguém e deixará desocupado o cargo de líder do PSD.

DECISÃO NACIONAL

A DECISÃO de punir o deputado Pablo Bregense (PSD) veio, também, de forma incisiva e dura num vídeo enviado ao senador Sérgio Petecão (PSD) pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, determinando a punição; e defendendo ainda que medidas mais duras, como a perda de mandato por infidelidade partidária possa ser tomada.

SEM CONTEMPORIZAÇÃO

O SENADOR Petecão (PSD) disse ontem ao BLOG que não haverá contemporização com qualquer político filiado que venha apoiar adversários durante a campanha municipal. “Não vamos poupar ninguém”, advertiu Petecão.

MANDATO É DO PARTIDO

O QUE acontece é que os que se elegem por uma legenda não se lembram que o mandato não lhes pertence, mas ao partido. E que um ato de infidelidade pode lhe render uma perda de mandato, porque é assim que prevê a legislação eleitoral.

DOIS FATOS

DA PESQUISA do DELTA sobre a disputa da prefeitura de Sena Madureira, que aponta o deputado federal Gerlen Diniz (PP) com 54 por cento contra apenas 25 por cento do candidato Alípio Gomes (PSD), pode-se tirar dois pontos: o primeiro é que a vantagem esmagadora de Gerlen não será fácil de ser tirada. A segunda observação é que o prefeito Mazinho, que aparece com números razoáveis, não está tendo o poder de transferir seus votos ao seu candidato Alípio.

UM INDICATIVO

A campanha nem começou e o quadro pode ser mudado. Mas os altos números do deputado federal Gerlen Diniz (PP) o colocam numa posição privilegiada. Até porque essa não foi a primeira pesquisa que o candidato Alípio Gomes (PSD) não aparece bem. Se esse sentimento de mudança persistir, fica difícil a reversão.

APOSTA CASADA

O DEPUTADO Tanízio de Sá (MDB) apostou 50 mil reais com o prefeito Mazinho como Gerlen Diniz (PP) derrotará o candidato oficial Alípio Gomes (PSD). E a eleição em Sena Madureira ainda nem esquentou os tamborins.

DEPOIS DA ELEIÇÃO

DEPOIS de saber quem venceu a eleição para a prefeitura de Rio Branco é que vou contar o que foi a disputa nos bastidores. Coisas que se falar agora perde a graça porque não teria continuidade. Sabe de nada, inocente!

COMENTÁRIOS OUVIDOS

COMENTÁRIOS ouvidos no grupo dos cabeças brancas do MDB: “O Marcus Alexandre não pode colocar um evangélico de vice. Ficaria uma chapa evangélica, já que o Marcus é evangélico. E nem colocar alguém com a cara da esquerda, para não dar bandeira de campanha ao adversário. Tem que procurar um nome de centro para dar equilíbrio à sua chapa.”

NÃO DÁ PARA CONFIAR

DEPOIS da humilhante rasteira e desdém que sofreu pelo grupo do União Brasil no episódio da escolha do vice do prefeito Tião Bocalom; fica difícil, o senador Alan Rick (UB) acreditar nas promessas desse grupo.

GESTO IMPENSADO

O DEPUTADO Pablo Bregense (PSD) disse ontem ao BLOG que a fala em relação ao apoio à reeleição do senador Márcio Bittar (UB), foi um ato impensado e sem querer ferir o PSD. “Foi mais pela amizade da minha família com a família do Márcio e não para excluir o Petecão”, justificou. Negou ainda que vá subir no palanque do candidato a prefeito de Plácido de Castro, professor Camilo (PP).

PASSA PELA ELEIÇÃO MUNICIPAL

O MDB não tem candidato ao governo em 2026, é o que tenho ouvido de suas lideranças. Dizem que o partido vai apoiar um nome que esteja do seu lado nesta eleição municipal. Ou seja: não apareçam de última hora para pedir apoio. É o que deu para entender.

MEL NA SOPA

HÁ uma decisão amadurecida dentro do PSD de montar em 2026 uma chapa de candidatos a deputado sem ninguém com mandato. Acham que com dois deputados em seu quadro, seria difícil conseguir nomes para a disputa das vagas da ALEAC.

ERRO COLOSSAL

É UM ERRO colossal futuros candidatos em 2026 ao governo não se aproximarem do MDB. O partido tem potencial para sair altamente fortalecido dessa eleição. Eleição para governador exige alianças amplas.

PESQUISAS NO FORNO

PESQUISAS de um instituto de fora deverão estar fechadas até a próxima sexta-feira, abrangendo os municípios de Brasiléia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. Pelo que me disse o contratante, não serão registradas, mas ficaremos sabendo do resultado.

CRISTA DA ONDA

DOIS nomes que estão na crista da onda em todas as pesquisas majoritárias: senador Alan Rick (UB) e deputada federal Socorro Neri (PP).

FRASE MARCANTE

“A história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo.” Napoleão Bonaparte.