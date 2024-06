VÍDEO: Homem mata o melhor amigo e diz ter recebido ordem divina: “Foi Jesus que mandou”

Um crime chocou a cidade de Feira de Santana nesta sexta-feira (7). Um homem matou o melhor amigo, confessou o crime e ainda justificou que o assassinato aconteceu por ordem divina. O crime aconteceu na Avenida Adnil Falcão, no bairro de Brasília.

O suspeito, identificado pelo prenome Alberto, foi à delegacia logo após o crime para se entregar às autoridades. Segundo o homem, o assassinato aconteceu após ouvir Jesus dizer que, caso matasse o amigo, iria para o céu.

“Jesus veio até a mim, falou comigo que para eu ir para o céu, eu tinha que matar meu melhor amigo”, confessou em entrevista ao repórter Marcos Valentim, correspondente do BNews.

O suspeito ainda conta que matou o amigo quando eles estavam brigando. Ainda não se sabe o motivo da discussão, mas Alberto teria mandado o colega “se levatar” e “botar a base”. “Matei ele enforcado. A gente começou a brigar dentro de casa e aí eu matei ele”, descreve.

“A gente começou a brigar dentro de casa, aí eu disse a ele ‘Jesus disse aqui que é a minha vida ou a sua’. Quem acabou ganhando a luta e enforcando, fui eu”, continuou.

O suspeito, de 53 anos, ainda declarou não estar arrependido. “Se foi Jesus que mandou, vou me preocupar por quê? (…) [Jesus disse] ‘você tem que se entregar e tirar sua cadeia, depois disso, você vai morrer e vai vir direto pro céu'”. Ainda na entrevista, o homem declarou que a voz divina é “suave, mansa”

Segundo Alberto, ele vivia com o valor recebido através do Bolsa Família. Ele morava com a vítima, que não trabalhava, e tem um filho.

