VÍDEO: Usuário pede crack a delegado e polícia descobre boca de fumo organizada por mulheres

Um delegado de Polícia Civil de Goiás (PCGO) passou por uma situação bastante inusitada durante uma ação policial em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal.

Um dependente químico pediu uma pedra de crack para o policial pensando se tratar de uma boca de fumo da região. O homem chegou a oferecer R$ 10, e a cena foi filmada. No vídeo, publicado pelo site Metrópoles, o usuário chega a suplicar: “uma pedra, uma pedra”.

Após a situação e investigações realizadas pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos e Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais de Luziânia, os agentes deflagraram uma operação, na quinta-feira (6), no bairro Parque Industrial Mingone II. Foi descoberto, então, o ponto de drogas, que fica a cerca de 100 metros de uma escola.

Veja o vídeo:

Fonte: Bnews