Um cachorro do Batalhão de Cães da Polícia Militar do Distrito Federal (BPCães) localizou, na noite dessa sexta-feira (7/6), drogas colocadas dentro de um sapatinho de bebê e escondido no cômodo de uma residência na cidade Estrutural, no Distrito Federal.

Em um vídeo feito por militares que atuaram na ocorrência, é possível ver o momento em que o animal fareja o entorpecente no quarto e indica ao condutor o local exato onde a droga estava escondida.

Veja: