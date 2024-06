Empresas, fazenda e cervejaria: saiba de onde vem a fortuna de Chiquinho Scarpa

Chiquinho Scarpa, de 72 anos, viralizou esta semana ao comentar em entrevista ao podcast apresentado pelo comediante Ceará que não gosta de pobre. A afirmação gerou revolta nas redes levando muitos a se perguntar quem, afinal, é Chiquinho e de onde vem sua fortuna?

Chiquinho, cujo nome verdadeiro é Francisco Scarpa Filho, sempre teve uma vida de luxo. Conhecido por seu estilo de vida polêmico, o ‘conde’ – o título teria sido concedido a seu avô, Nicolau Scarpa, pela Igreja Católica – é filho do empresário Francisco Scarpa e da socialite Patsy Scarpa.

Quando era criança, Chiquinho viajava com frequência para a Europa com a família a bordo de um transatlântico. Este privilégio e ostentação só foi possível por causa da fortuna construída pelo avô de Chiquinho, o imigrante italiano Nicolau Scarpa, que chegou ao Brasil em 1888.

Nicolau foi criador da cervejaria Caracu, proprietário de diversas empresas e importante acionista no início do Grupo Votorantim. O avô de Chiquinho também foi dono da Skol. O empresário faleceu em 26 de setembro de 1942, deixando os negócios sob o controle de Francisco Scarpa, pai de Chiquinho.

Francisco Scarpa assumiu as empresas da família. O pai do conde herdou a fortuna de Nicolau e chegou a ter quarenta fazendas, além de usina de açúcar, metalúrgica e fábrica de tecidos. Ele morreu em 2013.

Além de Chiquinho, Francisco teve duas filhas: Renata e Fátima. Os três cresceram em ambientes de luxo. Com a morte do pai, os três herdaram as empresas e a fortuna da família. Atualmente, Chiquinho mora em uma mansão em São Paulo avaliada em R$ 63 milhões.