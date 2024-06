VÍDEO: Jovem e cavalo ‘voam’ em acidente após roubo de animal

Apesar do susto, os ferimentos no jovem e no cavalo foram mínimos | Bnews - Divulgação Reprodução/Vídeo

O suposto roubo de um cavalo de um vizinho trouxe consequências negativas a um adolescente, de 16 anos, nesta segunda-feira (3). Após colidirem com um carro, a dupla ‘voou’ pelo ar. A situação aconteceu na cidade de Rosário, na Argentina.

Por meio de um vídeo gravado por uma câmera de vídeo instalada na via pública, é possível ver a cena. De acordo com informações do portal Aire de Santa Fé, na realidade, o roubo do equino foi uma “brincadeira” entre dois amigos.

Tudo começou após o jovem montar no animal para dar uma volta. Já montado, o cavalo correu e o rapaz perdeu o controle. Após trotar várias quadras, o galope do cavalo colidiu com um carro, modelo Fiat Duna branco.

