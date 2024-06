Alan, Bittar, Gladson e Mailza a chapa dos sonhos da direita 2.0!

O Partido dos Trabalhadores (PT) esteve no comando do Acre por duas décadas, representando a esquerda política. Atualmente, a direita aspira a alcançar tal feito. Contudo, é importante notar que muitos dos atuais líderes de direita utilizaram a esquerda como trampolim para ascender ao poder.

Apesar do passado ser relevante, o foco deve ser o presente e a principal preocupação reside na manutenção do poder após a saída do governador Gladson Cameli. A configuração ideal para a chapa da direita, para o senador Márcio Bittar (União Brasil) seria Alan Rick, do União Brasil, para governador, Mailza Assis, do PP, mantendo-se como vice-governadora, e Gladson e ele, Bittar, concorrendo ao Senado.

Entretanto, há uma questão delicada a ser resolvida: a vice-governadora irá assumir o governo seis meses antes das eleições e enfrentará o desafio de concorrer ao cargo enquanto o ocupa. O senador Márcio Bittar sugeriu, durante uma entrevista no programa Gazeta Entrevista, a realização de pesquisas com os nomes de Alan e Mailza para definir o cabeça de chapa.

. Qualquer um pode discordar do senador Márcio Bittar, mas quando ele fala que a aliança de 2026 passa pelas eleições municipais na capital, diz a verdade.

. Observando a conjuntura nacional percebe-se que PP, PL, União Brasil e Republicanos, além de outras siglas, estarão em oposição ao presidente Lula.

. A regra valerá para a maioria dos estados, inclusive, no Acre.

. É previsível concluir que a direita por aqui terá uma tremenda dor de cabeça para definir o candidato ao governo.

. Diga, Macunaíma!

. “A deputada federal Socorro Neri emerge como segundo voto para o Senado; se é momentâneo ou não, o tempo dirá”.

. “Entretanto, até onde se sabe ela pretende a reeleição”!

. “Aliás, é o que ela deveria se preocupar nessa eleição depois do isolamento a que foi submetida no PROGRESSISTA”.

. Sugestão conspiratória, Macunaíma:

. “Uma dobradinha Alan Rick/ Socorro Neri” para 2026.

. Quem falou isso, rapaz?

. Fonte é fonte, segundo a legislação, deve ser preservada até em juízo.

. Muito bem, vai pegar as contas se não falar!

. “Posso falar o milagre sem dizer o nome do santo”?

. Desembucha!!

. “Foi o Bolsonaro, não, minto, foi o Lula!

. Tá mentindo, cabra safado!

. “Não, sério, foi o Carioca!

. Virando a página, alguma notícia do QG do MDB e do Marcus Alexandre?

. “Que QG que nada, a Maria viu ele depois do Belo Jardim três de dias de viagem a pé, às quatro da manhã” …

. E foi?!

. Foi!

. A Socorro Neri mandou avisar ao pessoal de Brasiléia que ela está chegando por lá.

"Se seu coração é grande, nenhuma ingratidão o flecha, nenhuma indiferença o cansa". (Leon Tolstói)

