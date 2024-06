Carga de skunk saiu do Acre para Goiás mas acabou interceptada no Mato Grosso

A primeira apreensão ocorreu pela manhã no Trevo do Lagarto, no município de Várzea Grande/MT, em uma ação conjunta com a 15ª Companhia Independente de Força Tática CR 2, o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e uma equipe operacional da Rádio Patrulha PMMT. Foi dada ordem de parada a um veículo VW/Saveiro, que não obedeceu e seguiu em fuga para Várzea Grande.

O veículo foi interceptado e abordado. Ao ser questionado, o condutor informou que pegou o veículo em Cáceres/MT na noite anterior, sendo contratado para levá-lo até Várzea Grande/MT, sem saber informar exatamente o local. Disse ainda não possuir carteira de habilitação e desconhecer o proprietário do veículo.

Durante a verificação, foi observado na caçamba que os parafusos que fixavam a proteção plástica apresentavam sinais de manipulação. Ao retirá-la, foram encontrados 140 tabletes de cocaína.

No período da tarde, o Grupo de Operações com Cães da PRF realizava fiscalização em transportes coletivos de passageiros em frente à unidade operacional no município de Rondonópolis/MT. Um coletivo vindo do Acre foi abordado.

Utilizando o cão farejador no compartimento de bagagens, o animal indicou a possível presença de entorpecentes em uma encomenda com remetente de Rio Branco/AC e destino a Goiânia/GO. Em virtude da indicação do cão, a equipe abriu o volume e encontrou 7 tabletes de skunk, totalizando aproximadamente 7,680 kg, e 1 tablete de cocaína, pesando aproximadamente 1,062 kg.

A última apreensão do dia ocorreu no final da noite, na unidade operacional em Santo Antônio do Leverger. Durante a abordagem, a equipe percebeu que as malas, o estepe (pneu sobressalente) e diversas roupas soltas estavam no banco traseiro do veículo em vez de no porta-malas. Ao solicitar a abertura do porta-malas, foram encontrados, entre roupas, 175 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 180 quilos.

Todos os envolvidos foram presos e encaminhados à polícia judiciária das respectivas regiões, juntamente com os entorpecentes apreendidos.

Gazeta MT —