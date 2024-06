Oficina alerta sobre impactos ambientais dos resíduos sólidos durante programação da Feira EcoFlores, no Horto Florestal

Com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente, a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo do Acre (Sete) promoveu nesta quinta-feira, 6, a oficina Impactos Ambientais dos Resíduos Sólidos, no Horto Florestal, em Rio Branco, durante a 9ª Edição da Feira EcoFlores.

A instrução abordou os impactos dos resíduos sólidos, destacando a necessidade de cuidar do planeta para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações: “No dia 5 de junho foi comemorado o Dia do Meio Ambiente, então nada mais importante do que falarmos sobre sustentabilidade, que é um tema necessário”, disse a palestrante Lusiana Oliveira, servidora da Sete.

Na oficina, Lusiana ressaltou a importância da reciclagem e da compostagem. A apresentação contou com a participação do presidente da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis do Acre (Catar), Pedro Moraes, e da empreendedora do ramo de jardinagem, Neide Oliveira, que compartilharam conhecimentos e receitas simples que podem ser feitas em casa.

“Para produzir adubo orgânico, usamos uma caixa para colocar uma camada de folhas secas e uma camada de cascas de ovos, cascas de banana e outras frutas e borra de café. Então colocamos mais uma camada de folha, e é importante cobrir com terra para não entrar insetos; caso não tenha terra, usamos sacos plásticos. Com aproximadamente três meses, está pronto um adubo orgânico, que podemos usar em todas as plantas”, explicou Neide.

Durante o evento, os participantes puderam compreender a gravidade dos impactos dos resíduos sólidos na poluição do solo e da água, na emissão de gases de efeito estufa, na perda da biodiversidade, na saúde pública e na economia. A conscientização sobre a importância de reciclar e reduzir a geração de resíduos foi um dos tópicos de relevância da oficina.

“Nosso principal objetivo foi de os participantes entenderem o que são os resíduos sólidos e os impactos que causam tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente, e de que tenhamos consciência do quanto nós precisamos preservar o meio ambiente, para que as gerações vindouras possam aproveitar os recursos naturais”, afirmou Lusiana.

9ª Edição da Feira EcoFlores

A EcoFlores, feira de economia solidária, popular e da agricultura familiar, teve início nesta quarta-feira, 5. O evento reúne 150 expositores do Brasil, Peru e Bolívia até o próximo domingo, 9, das 8h às 20h, com apoio do governo do Acre, por meio da Sete, e realização da Central das Cooperativas de Empreendimentos da Economia Solidária (Unisol Brasil), do Sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/Sescoop) e Rede Ecocidadania (Reaja).

A feira é uma oportunidade de promover a sustentabilidade social, apresentando produtos e empreendimentos de diversos segmentos, incluindo a agricultura familiar, artesanato, jardinagem, alimentação, economia criativa, artes plásticas, móveis, cerâmica e brinquedos.