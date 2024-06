Ieptec oferta vagas para mulheres de Rio Branco e Cruzeiro do Sul nos cursos de venda e produção de massas

Estão abertas vagas em cursos do Programa Mulheres Mil do governo federal. As qualificações profissionais para Vendedor e Masseiro são oferecidas pelo governo do Estado, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec). O público-alvo são mulheres de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e as matrículas se encerram nos dias 10 e 14 de junho.

Para o curso de Vendedor foram disponibilizadas 25 vagas. A formação será executada pelo Campos Pereira, centro do Ieptec em Rio Branco, em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). As matrículas estão abertas até o dia 14 de junho, na Casa de Leitura Chico Mendes, na rua Gregório Filho, n° 146, bairro Chico Mendes, na capital, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Em Cruzeiro do Sul, o Centro de Formação e Tecnologia da Floresta (Ceflora) é a unidade do Ieptec que vai conduzir o curso de Masseiro, com 25 vagas abertas. As matrículas estão abertas até o dia 10 de junho, no próprio Ceflora, localizado na rua Paraná, nº 865, Av. 25 de Agosto, com atendimento das 7h30 às 17h.

A coordenadora-geral do Ceflora, Raylene Cameli, convida as mulheres do Juruá a garantir vaga no curso: “É um curso que você, mulher, vai aprender uma atividade que pode fazer com que você tenha seu próprio negócio ou ingresse no mercado de trabalho. Então, mulheres de Cruzeiro do Sul e região, não percam essa oportunidade”.

A autônoma Suzana Brito empreende na área de confeitaria e garantiu sua vaga no curso de Masseiro: “Faço bastante cursinho pela internet, mas nunca fiz aula presencial, por isso vim fazer minha matrícula no Ceflora. Com o curso, vou adquirir mais conhecimento para poder ofertar aos meus clientes produtos com mais qualidade”.

Para fazer um dos cursos, as interessadas precisam ter 16 anos ou mais e o ensino fundamental incompleto. Quanto à documentação necessária, devem levar cópias do RG, CPF, comprovantes de endereço, de escolaridade e de dados bancários, e uma foto 3×4. Também é necessário possuir Cadastro do Credor fornecido pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Todas as aulas serão presenciais. O curso de Masseiro será ministrado de segunda a quinta-feira, das 18h às 21h, no Ceflora, com início das aulas no dia 10 de junho. O curso de Vendedor será na Casa de Leitura Chico Mendes, iniciando em 24 de junho, com aulas de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h.