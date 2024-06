Em Rio Branco, cesta básica apresenta redução de 0,45% em junho, diz Fecomércio

O custo da cesta básica de alimentos reduziu, entre março e junho, 0,45%, alcançando o preço médio de R$ 666,04 em Rio Branco. A pesquisa, realizada no último dia 3 de junho pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), junto a três supermercados da capital acreana, aponta que os itens que tiveram maior aumento foram o pão francês, o café em pó e o pacote de macarrão.

Os itens pesquisados representam provisão alimentar para uma família com renda média mensal de até R$2 mil, constituída de até três pessoas adultas, ou duas adultas e duas crianças.

A pesquisa aponta ainda que, entre os meses de maio e junho, a batata inglesa apresentou aumento acima de 40%; já a carne bovina teve seu preço em crescimento entre os meses de maio e junho, mas experimentou queda no período de março a junho.

O custo da cesta básica de alimentos ora levantado ainda demonstra uma condição para alimentação relativamente adequada para as famílias de baixa renda de Rio Branco.