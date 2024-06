Vídeo: Câmera mostra o momento em que táxi bate na moto de entregador após perseguição

Imagens da câmera de segurança do táxi que atingiu e matou o motoboy Alan Rodrigues, de 22 anos, em Vila Isabel, mostram o momento exato do atropelamento. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Em depoimento para a Polícia Civil, o motorista afirmou que a batida foi acidental. No entanto, testemunhas alegaram que os dois discutiram no trânsito, e o acusado começou uma perseguição ao motoboy.

De acordo com a Polícia Militar, após o motorista fugir, agentes do 6° BPM (Tijuca) localizaram o táxi utilizado na ação em uma loja de autopeças na Rua Barão de Mesquita, no mesmo bairro. O motorista, que seria funcionário da loja, guardou o carro no estabelecimento e fugiu novamente. De acordo com denúncias, ele não seria taxista. Ele pegou o táxi sem autorização.

Confira o vídeo:

Fonte: Tupi