Vídeo mostra pai de adolescente agredindo professor suspeito de importunação sexual

Um professor de uma escola técnica estadual no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife, foi afastado da unidade de ensino por suspeita de importunar sexualmente uma aluna de 16 anos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o pai da estudante xingando e agredindo o suspeito com tapas e chutes (veja vídeo abaixo). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Nas imagens, é possível ver o pai da estudante gritando com o suspeito e dizendo “Reage, bandido! Cabra safado, você é um bandido!”. Os nomes dos envolvidos no caso não foram divulgados.

Segundo a Polícia Militar (PM), a confusão aconteceu na manhã da terça-feira (4), na Escola Técnica Estadual (ETE) Mariano Teixeira, localizada na Rua Capitão Felipe Ferreira. Policiais militares foram ao local e constataram que o pai da vítima tinha agredido o professor suspeito de importunação sexual.

O professor foi levado para uma unidade de saúde e, depois, levado para o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), que fica no bairro da Madalena, também na Zona Oeste do Recife. A vítima e o pai dela também foram para o local.

Em nota, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco informou que:

O professor suspeito foi afastado das atividades na ETE Mariano Teixeira “enquanto o caso é apurado”;

A escola acionou a patrulha escolar e encaminhou a denúncia ao Conselho Tutelar;

“Não há registro de nenhuma denúncia prévia sobre possível má conduta do professor”;

“Está à disposição das autoridades policiais para esclarecer o caso”.

O g1 tenta contato com o Conselho Tutelar do Recife, para obter detalhes sobre o caso, mas não obteve êxito até a última atualização desta reportagem.

A Polícia Civil enviou uma nota sobre o caso, dizendo que:

“Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos”;

Outras informações “não podem ser repassadas por envolver menor de idade”.