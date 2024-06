Selfie mortal: mulher morre ao ser atingida por Maria Fumaça no México enquanto tirava foto; veja VÍDEO

Uma mulher morreu ao ser atingida por um trem quando tentava fazer uma selfie em frente ao veículo no México.

O caso aconteceu na segunda-feira (4) no estado de Hidalgo, na região central do México. Várias pessoas aguardavam a passagem do trem, uma Maria Fumaça que uma companhia ferroviária colocou em circulação para celebrar a inauguração de uma rota ligando o Canadá, os Estados Unidos e o México.

Quando o trem passava pelo município de Nopala de Villagrán, a caminho da Cidade do México, seu destino final, vários moradores se reuniram ao redor da linha ferroviária para registrar o momento. A vítima, uma mulher que segundo a imprensa local tinha cerca de 25 anos, se posicionou bem próxima à via.

As imagens que registraram o momento mostram que ela pega o celular e olha para o aparelho enquanto o trem se aproxima (veja vídeo acima. ATENÇÃO: a imagem é forte).

Uma das estruturas laterais atingiu a cabeça da mulher, que caiu desacordada. Ela chegou a ser socorrida por moradores locais e por bombeiros, mas morreu no local, ainda de acordo com a imprensa local.

A companhia ferroviária disse que está colaborando com a polícia. Em suas redes sociais, a empresa fez apelos após o acidente para que as pessoas fiquem a pelo menos dez metros de distância dos trilhos.