Alunos de Matemática em Jordão recebem kits de material escolar

A reitora da Ufac, Guida Aquino, participou da solenidade boas-vindas e de entrega dos kits de material escolar para os alunos da turma do curso de Licenciatura em Matemática, ofertada no município de Jordão, na manhã de terça-feira, 4. O evento ocorreu no Centro de Florestania.

A ação faz parte do programa de interiorização da universidade e conta com a parceria da Prefeitura do Jordão, da Secretaria Estadual de Educação (SEE), e foi custeada com recurso de emenda no valor de R$ 1,6 milhão do ex-deputado federal Jesus Sérgio e mais R$ 500 mil do deputado federal Zezinho Barbary.

“São graças aos parceiros que a Ufac tem conseguido levar o sonho da Educação de Nível Superior para o interior do Acre. Em muitos casos, esses alunos serão os primeiros membros da família a ter um diploma de um curso de nível superior”, disse a reitora.

Rosineide Ferreira é uma das alunas do curso. Ela concluiu o ensino médio pelo programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). “É um sonho poder realizar um curso pela Universidade Federal do Acre. Foi uma grande luta, mas eu consegui”, comemorou.

Durante o evento, o prefeito de Jordão, Naudo Ribeiro, anunciou a construção de um núcleo da Ufac no município para fortalecer as atividades da instituição de ensino superior na região.

“Eu vejo a felicidade de um aluno quando ele diz eu faço curso de graduação pela Ufac. Isso porque pela Ufac é diferenciado porque é uma instituição renomada do ensino no nosso Estado do Acre”, salientou o prefeito.

Também compuseram a mesa de honra o presidente da Câmara de Vereadores de Jordão, Oricélio Oliveira, a secretária municipal de Educação, Meire Silva, a coordenadora do Núcleo de Educação no Jordão, Luana Guimarães, o gestor da Escola de Ensino Fundamental e Médio Jairo de Figueiredo Melo, Silvano Carvalho, a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, o diretor de apoio à interiorização, Mark Clark, e o coordenador do Curso de Matemática, Marcos Aurélio.