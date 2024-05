Prioridade é ajudar governo de Gladson, diz vice-governadora do Acre

Em nota encaminhada à COLUNA a respeito de uma possível indicação a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE) especulada na Assembleia Legislativo e nos meios políticos, a vice-governadora Mailza Assis esclarece que, “não está pleiteando a referida vaga”.

“A minha prioridade tem sido ajudar o governador Gladson Cameli na administração do Estado, uma vez que junto a ele, com a formação da nossa chapa, fui eleita para isto, e assim continuará sendo”.

Mailza Assis diz na nota também que é seu papel como vice-governadora do Acre, seguir ao lado do governador, trabalhando na construção de um Acre cada vez melhor, e assim seguirá fazendo.

Segundo ela, qualquer “prospecção”, proferida por outros, a respeito do seu futuro institucional ou político não é verdadeira. “De público já declarei quais as minhas intenções futuras”. Portanto, segue cumprindo à risca com a sua palavra, como tem feito em todos esses anos de vida pública.

“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. (Jesus, o Nazareno)

. Em sua nota pública, a vice-governadora Mailza deixa muito claro que sua meta é continuar vice, assumir o governo se Gladson disputar o Senado e disputar o governo, ou seja, seguir o projeto original.

. Portanto, qualquer conversa de ela não seguirá esse script é falsa; quem anda dizendo que ela andou dizendo que estava pensando em desistir faltou com a verdade.

. Lá por Brasília alguém vai ter azia.

. No ano passado, durante um encontro com secretários em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson deixou patente que Mailza é candidata a sucedê-lo.

. Chupa essa manga, Macunaíma!

. Macunaíma, é verdade que semana passada você esteve em Brasília?

. Sim, estive visitando algumas instituições.

. E…

. Vem bomba!

. Bomba?! Que bomba???

. Relatórios … CGU.

. Prefeitos, gestores…?

. Só posso falar quando for autorizado a divulgação!

. Sai antes da eleição a autorização?

. Com toda a certeza, e não é só isso!

. Bom, enquanto seu lobo não vem prossigamos!

. Confirmando o que foi dito na COLUNA na semana passada, o PROGRESSISTA vai indicar oficialmente Alysson Bestene como vice de Bocalom.

. Lembram do título?

. “Prego batido, ponta virada”.

. “Acabei de ser expulso do PP, mas não tenho mágoas nenhuma. Além do mais, o Alysson é um grande amigo.

. O equívoco da deputada federal Socorro Neri foi ter colocado os interesses do partido acima dos particulares, familiares e financeiros.

. Não existe isto, segundo Maquiavel.

. Ele disse mais, muito mais sobre a política como ela é e não como deveria ser.

. Bom dia!