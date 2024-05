Enem 2024: Resultados dos recursos sobre isenção disponíveis

OInstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta sexta-feira, 24 de maio, os resultados dos recursos sobre a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Os interessados podem conferir se as suas solicitações foram aceitas, na Página do Participante.

Também estão disponíveis os resultados dos recursos que tratam das justificativas de ausência – quem era isento da taxa no Enem 2023 e não compareceu aos dois dias de prova precisava justificar a falta para participar da edição de 2024 gratuitamente.

Inscrições – O período de inscrições do Enem 2024 começa na segunda-feira, 27 de maio, e se estende até 7 de junho. Os moradores do Rio Grande do Sul (RS) terão um prazo extra devido à calamidade pública no estado. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o MEC trabalha em um novo calendário, voltado a essas pessoas. Esse público também terá a isenção da taxa de inscrição, que custa R$ 85, garantida, e também poderá se inscrever no período regular.