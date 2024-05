Casal é preso comercializando drogas levadas do Acre ao interior do Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dois homens, de 20 e 25 anos, e uma mulher, de 26, por envolvimento com o tráfico de drogas. As ocorrências foram registradas na noite de sexta-feira (24/05) e na madrugada deste sábado (25/05), nos municípios de Envira e Iranduba (distantes 1.208 e 27 quilômetros de Manaus, respectivamente), e resultaram na apreensão de drogas, dinheiro, balança de precisão e rádio comunicador.

Na primeira ocorrência, registrada por volta das 22h de sexta, em Envira, policiais militares do 10° Grupamento de Polícia Militar (GPM) receberam denúncia, via linha direta, de que um casal, morador novo do local, estava comercializando entorpecente no beco Big Brother, bairro Santa Rita. A delação apontava, ainda, que a dupla havia enterrado algo embaixo do banheiro.

Durante as diligências no local, os suspeitos tentaram fugir quando perceberam a chegada da equipe policial, mas foram capturados. Com o homem foram encontradas diversas porções de oxi e cocaína.

Questionados sobre o que haviam enterrado embaixo do banheiro, eles confirmaram que se tratava de drogas, que um suspeito não identificado trouxe do município de Feijó, no Acre, e entregou para o casal comercializar.

Após o resto do material ilícito ser encontrado enterrado no banheiro, foram totalizados 267 gramas de oxi e 35 gramas de cocaína apreendidos. A dupla foi encaminhada, juntamente com o material apreendido, para a 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Já em Iranduba, PMs da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem com três porções de maconha e uma de cocaína. Além dos entorpecentes, também foram apreendidos R$180 em espécie, uma balança de precisão e um rádio comunicador.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 31ª DIP.