Moraes tem apreciado obras de Bocalom em Rio Branco: “avançando”

O vereador Antônio Morais (PL) relatou na sessão de terça-feira, 21, na Câmara Municipal de Rio Branco, vistoria realizada nas ruas que estão recebendo melhorias por meio do programa Asfalta Rio Branco. Na ocasião, o parlamentar ressaltou os bairros Novo Calafate e Valdemar Maciel.

“Tinha um buraco enorme na rua principal do Valdemar Maciel, praticamente cabia um carro inteiro lá dentro, mas agora com as benfeitorias, o local está trafegável. Isso é resultado da união de muitas pessoas, nós, vereadores, presidentes de bairro, gestão, enfim, um trabalho realizado em conjunto”, disse Morais. E acrescentou: “os caras estão fazendo um ótimo trabalho lá naquela regional, um trabalho de excelência mesmo

O parlamentar destacou ainda sobre a criação do Restaurante Popular e piscina térmica para os idosos na região. “Já conversei com o prefeito e secretário para dar agilidade a essas duas obras dada a importância delas”.

Morais cobrou ainda melhorias no Bairro Aroeira. “Essas benfeitorias são importantes para levar qualidade de vida para nosso povo, por isso eu sempre insisto aqui nessa tribuna, fiz assim com o Polo Geraldo Mesquita e também farei com o Aroeira”, finalizou.