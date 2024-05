A boa colheita resulta da união entre prefeitura e associações rurais em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco está fortalecendo as Associações de Produtores Rurais por meio de ações de assistência e fomento. Essa iniciativa visa apoiar e impulsionar o desenvolvimento do setor agrícola local, proporcionando melhores condições para os agricultores e contribuindo para o crescimento sustentável da economia rural. Na estrada transacreana os produtores estão diversificando a produção e buscando fortalecer a agricultura familiar e promover a geração de renda no campo.

A dona Clemilda é produtora. Ela faz parte da cadeia de produtores da agricultura familiar ligada a Associação dos Produtores do Projeto Figueira localizado na região da Baixa Verde, Estrada Transacreana. Aqui, ela tem uma produção bem diversificada.

“Nós produzimos de tudo um pouco: tangerina, cupuaçu, pupunha, banana, farinha, a goma. A gente também tem uma horta agora a gente vai renovar de novo.”

Tudo que a dona Clemilda produz é vendido na cidade no fim de semana. Segundo ela a produção é graças aos incentivos da prefeitura.

“Graças a Deus esse ano eles nos ajudaram muito. A gente colheu muita melancia com o recurso que eles deram, foi bom demais. A gente agora está com a terra pronta pra plantar.”

O Nelson Furtado também é um produtor que vem seguindo as orientações técnicas da prefeitura e aproveita bem a terra por meio do cultivo rotacionado e consorciado. Ela está aproveitando bem a área dele de dois hectares. Plantou melancia, colheu em dezembro, comercializou o produto e investiu. Plantou milho e mandioca consorciada, aproveitando bem a produtividade da terra. A orientação foi dada pelos técnicos da Seagro.

“Nós não tínhamos condição de fazer isso financeiramente. Daí a prefeitura entrou com esse calcário, adubo e a orientação dos técnicos, de como usar. Deu tudo certo”, explicou Nelson.

No projeto figueira, já foram atendidos 68 produtores. Cada um com dois hectares. Todos receberam calcário de acordo com a análise de solo de cada propriedade, além de adubo e a mecanização.

“São propriedades pequenas. O produtor tem que diversificar a produção, a cadeia produtiva. Então, cada espaço é utilizado da melhor forma possível. Planta banana, macaxeira, milho, hortaliça. Isso é a realidade da agricultura familiar de Rio Branco”, informou o zootecnista Gleisson Lopes.

Valdelon Oliveira e a esposa também são pequenos produtores. Eles moram há 32 anos no local e buscam no campo uma alternativa de renda. Eles receberam toda a orientação técnica para o melhor cultivo da terra. Segundo Valdelon vivia em isolamento.

“Aqui eu vivia quase isolado, mas depois que eu cheguei aqui, que a prefeitura entrou pra cá, meu Deus do céu, foi uma bênção pra nós”, enfatizou.

“Nós vivíamos aqui. Não tinha ramal, a luz era da Vila, os rios arriscando a vida de todo mundo e agora nós vivemos de boa”, disse a dona de casa Sebastiana Correa.

Com a terra bem adubada o seu Francisco Euzébio mostra a qualidade do cultivo. Ele diz que hoje com os incentivos, a produção é de qualidade.

“Eu produzo aqui nos meus seis hectares macaxeira, milho, mamão e banana. Antes sempre a gente plantava e atrofiava. Hoje você planta e com poucos dias, você vê a diferença do produto.”

O Joelmir Furtado está apostando no arroz. Ele tem um pequeno plantio para experimento. A área dele foi toda corrigida.

“Na década de 90, nós produzíamos muita coisa aqui na Transacreana, mas de um tempo pra cá, ficou sucateado e acabou. Só agora nós conseguimos, através da prefeitura, a semente que nós plantamos. Estamos tendo um bom resultado. Acredito que nós vamos colher bastante.”

“A pequena produção do seu Joelmir é um projeto piloto que pode ser replicado para outras áreas”, disse Gleisson Lopes.

Para a representante da Associação de Produtores do Projeto Figueira, hoje, produtor, associação e Prefeitura de Rio Branco caminham juntos com o único propósito: tornar a zona rural de Rio Branco, mais produtiva.

“Esses benefícios nunca chegaram até o pequeno produtor. Geralmente a gente ouvia falar que o grande recebia, mas é a primeira vez onde o pequeno produtor é assistido em exatamente tudo, desde a produção até a venda do produto.

E assim, a Prefeitura de Rio Branco busca garantir que os produtores rurais tenham acesso a recursos e tecnologias que possam aumentar sua produtividade e melhorar suas condições de trabalho, valorizando a agricultura familiar e fortalecendo as Associações de Produtores Rurais.