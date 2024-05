TJAC divulga gabarito preliminar da prova para o cargo de Analista Judiciário

O Instituto Verbena, fundação responsável pela organização e aplicação das etapas do Concurso Público para servidores do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), divulgou nesta segunda-feira, 16, o gabarito preliminar e a resposta esperada da prova discursiva, do cargo de Analista Judiciário – Direito (Área Judiciária).

As provas ocorreram no último domingo, 12, com a participação de mais de 1.500 concorrentes que estavam habilitadas e habilitados a realizar o certame.

As candidatas e candidatos podem acessar o gabarito preliminar no site oficial do Instituto Verbena, no link: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2024/tj-ac/.

O resultado da prova objetiva para o cargo de Analista Judiciário – Direito (Área Judiciária), está previsto para o dia 27 de maio e a prova discursiva para o dia 10 de junho, conforme cronograma.

A aplicação das provas foi acompanhada pela Comissão de Concurso do TJAC e contou com a visita da desembargadora-presidente do TJAC, Regina Ferrari.