Tragédia anunciada: depois da tempestade não virá a calmaria!

O que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, conforme afirmam cientistas, autoridades climáticas e ambientais, é apenas o início de grandes catástrofes que afetarão o Brasil e outras regiões do mundo. Uma pesquisa divulgada esta semana revela que mais de 90% dos brasileiros atribuem aos eventos climáticos extremos as questões ambientais, ocasionados pelas ações predatórias dos habitantes do planeta Terra.

Essas ações incluem desmatamento, poluição e exploração excessiva de recursos naturais. A natureza responde com secas intensas, inundações e temperaturas extremas, impactando a vida de todos.

Diante do cenário alarmante de calor intenso e inundações significativas, como as que estão ocorrendo no Acre, surge a questão: Quais medidas o governo e os prefeitos já estão adotando para lidar com as enchentes dos rios e igarapés na capital e nas cidades do interior?

Essa situação parece, mais uma vez, ser a crônica de uma tragédia anunciada, iminente. Anteriormente, quando a crise climática não era tão severa, apenas os menos favorecidos eram afetados, as vítimas do racismo ambiental. Atualmente, no entanto, é um problema que atinge a todos, independentemente da classe social.

A resposta do governo e dos prefeitos à crise no Acre envolve medidas de resgate, provisão de abrigos temporários e distribuição de suprimentos. No entanto, é essencial elaborar um plano de longo prazo para atenuar futuras inundações e seus consequentes impactos. Após a tempestade, não se espera calmaria, mas sim danos, perdas e, infelizmente, vidas ceifadas como se vê no Rio Grande do Sul.

“A evidência científica é inequívoca: as mudanças climáticas são uma ameaça ao bem-estar do ser humano e a saúde do planeta. Qualquer outro atraso em uma ação climática conjunta provocará uma perda na breve e rápida janela aberta para garantir um futuro habitável”. (Hans-Otto Portner – Médico fisiologista e biólogo marinho alemão).

. Alguém ainda tem dúvida de que Alysson Bestene (PROGRESSISTA) será o futuro vice na chapa do prefeito Tião Bocalom (PL) na eleição.

. É a melhor saída, não só política, mas econômica-eleitoral!

. Os recursos para as campanhas terão que vir da política (por dentro e não por fora).

. Tem pré-candidata a vereadora virando o ziza nos bairros; dando até as calças para tentar ganhar a eleição.

. Depois vem o arrependimento!

. É muito cedo para se tirar o senador Alan Rick (União Brasil) do processo sucessório de 2026.

. Nunca se sabe o que vem pela frente!

. Geralmente depois da eleição começam os desentendimentos, as brigas, as mágoas…por conta da repartição do bolo.

. A postura da ex-prefeita Leila Galvão, pré-candidata do MDB, diante das adversidades, perseguições e humilhações é impressionante.

. Parece uma monja!

. A ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) está com muita disposição para disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul.

. Na verdade, muito animada para administrar sua cidade!

. Os cruzeirenses é que vão dizer!

. Em Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim, é outro que está disposto para a campanha.

. Final de semana promete!

. Bom dia!