QUASE PRONTA a nova ponte do Anel Viário de Brasileia-Epitaciolândia

O governo do Estado, por meio Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizaram nesta sexta-feira, 10, uma vistoria para a entrega da nova ponte no anel viário de Brasileia-Epitaciolândia.

A visita foi acompanhada pela presidente do Deracre, Sula Ximenes; pelo superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo; pelo superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Acre, Osmar Bezerra Neto; pela prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem; pelo prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes; por parlamentares da bancada federal e por deputados estaduais acreanos.

“Esta é uma obra importantíssima executada pelo governo do Acre, por meio do Deracre, para Brasileia e Epitaciolândia, e aproveitamos a oportunidade para agradecer ao Dnit, que vai iniciar as obras remanescentes”, afirmou a presidente do Deracre.

Após trabalho de vistoria, foi realizada um câmara técnica com a Comissão de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas, para aprofundar as discussões e obras na região. Sula reforçou que o Deracre tem trabalhado dentro do prazo na conclusão da prestação das contas das últimas liberações, conforme recurso enviado pelo governo federal.

“O Deracre garantiu uma nova ponte, de 251,5 metros de comprimento, e 15,95 metros de largura, contando com duas faixas de rolamento para veículos, além de acostamento e passarela de pedestres, que será entregue ao Dnit”, disse.

Desde junho de 2021, a primeira etapa da construção do futuro contorno rodoviário da BR-317 estava sendo executada pelo Deracre. Nesse período, o Estado ergueu a nova ponte sobre o Rio Acre.

A estimativa é de que sejam investidos, pelo Dnit, cerca de R$ 100 milhões no complexo viário. Os recursos serão utilizados na pavimentação de 10,3 km do novo traçado da pista e dos acessos à rodovia federal, nas duas cidades.

São mais de 50 mil pessoas beneficiadas no Alto Acre. O empreendimento vai desafogar o fluxo de veículos na antiga Ponte Metálica José Augusto, construída na década de 1980.