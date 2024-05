Sesacre convoca aprovados para assinatura do termo de opção de realocação em diferentes municípios

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 9, o governo do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre), divulgou a convocação de candidatos para a assinatura do termo de opção de aproveitamento de vagas em nova localidade, conforme o Edital n.º 018/2023 Seplag/Sesacre, de 13 de janeiro de 2023.

Esta convocação permite que candidatos aprovados sejam nomeados e empossados em municípios diferentes dos escolhidos no momento da inscrição, devido à necessidade da Sesacre de preencher vagas em municípios sem cadastro de reserva, aproveitando candidatos classificados em outras localidades para o cargo pretendido.

A assinatura do termo de opção será realizada online, por meio do endereço eletrônico: https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/402/, onde os candidatos devem acessar o documento, preenchê-lo, assiná-lo, e enviá-lo digitalizado para o e-mail termo.sesacre@gmail.com até o dia 20 de maio de 2024.

Os municípios com vagas disponíveis são: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia, Sena Madureira, Acrelândia, Feijó, Plácido de Castro, Tarauacá e Manoel Urbano, totalizando 82 vagas. A distribuição dessas vagas entre os municípios e cargos específicos será conforme a classificação dos candidatos e a necessidade de profissionais. Confira o edital: Edital nº 038 – SESACRE – Convocação para opção de vaga – 08-05-2024.pdf

A assinatura do termo de opção não assegura a nomeação imediata dos candidatos, pois a decisão dependerá da disponibilidade de vagas, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade. Aqueles que optarem por serem nomeados e tomarem posse em um município diferente do inicialmente selecionado abrem mão da vaga no município onde foram aprovados, conforme o Edital n.º 018 Sead/Sesacre, de 13 de janeiro de 2023.

Caso o candidato opte por não assinar o termo, sua posição na lista de classificação original permanece inalterada, garantindo os mesmos direitos e condições do momento da inscrição. Os candidatos que foram aprovados no município onde se inscreveram originalmente terão prioridade sobre aqueles que optaram por mudar de localidade, com base na sua classificação para o cargo pretendido.

Os candidatos interessados em obter mais informações sobre o concurso podem consultar o Edital n.º 001/2022 – Seplag/Sesacre, de 24 de junho de 2022. Para tirar dúvidas, o contato pode ser feito pelo WhatsApp: (68) 3215-2710, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 14h, ou pelo e-mail: termo.sesacre@gmail.com.