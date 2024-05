Governo prorroga prazo de inscrição para processo seletivo de estagiários

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), anunciou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 9, o adiamento do edital do processo seletivo simplificado para seleção de estagiários, conforme o Edital Sead/IEL n° 02/2024.

As inscrições se estenderão até o dia 17 de maio de 2024, e devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, com o envio da documentação para o e-mail: vagas.estagiolelac@gmail.com.

Sobre as vagas

São oferecidas oportunidades em 16 áreas, para os turnos matutino e vespertino, abrangendo cursos como Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Direito, Biologia, Jornalismo, Pedagogia, entre outros listados no edital.

As vagas, que compõem um cadastro reserva, são direcionadas a alunos matriculados em cursos superiores, a partir do 2º período, assim como para estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio.

A carga horária semanal dos estagiários será de 20 ou 30 horas, conforme a necessidade das secretarias, autarquias e fundações, sendo compatível com o horário escolar dos candidatos.

As bolsas de estágio para nível superior variam de R$ 574, para carga horária de quatro horas, a R$ 784, para carga horária de seis horas. Enquanto isso, a remuneração para nível médio é de R$ 434, para carga horária de quatro horas, e R$ 574, para carga horária de seis horas.

Confira o edital completo: Edital Estagiários Sead/IEL n° 02/2024.pdf