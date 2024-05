Mulher é trancada em quarto pelo próprio cachorro: ‘Qual a chance do meu chefe acreditar?’

Uma mulher chamada Bárbara Arruda compartilhou nas redes sociais uma situação super inusitada. Em um vídeo, que atualmente está com mais de 3 milhões de visualizações, ela mostra o momento em que é trancada dentro de um quarto pela própria cachorra. Veja abaixo.

O caso aconteceu na quinta-feira, 2, em São Paulo. Na legenda da publicação, Bárbara explica como toda a situação aconteceu. “O dia que eu fiquei mais de 1h presa num quartinho, sem ventilação, porque a minha cachorra pulou na maçaneta e virou a chave”, diz.

“Fiquei presa sem celular, sem poder pedir ajuda. […] Ninguém ia acreditar”, escreveu.

No vídeo, aparecem dois cachorros da raça pit bull seguindo ela até um quartinho. Após Bárbara fechar a porta, o animal de cor caramelo, chamada Zoe, começa a pular em direção à maçaneta e vira a chave. Uma segunda filmagem mostra o momento em que o marido dela, Bruno, a encontra, após ver o movimento dos animais.

“Eu tentei de todo [jeito] abrir a porta. Dentro do quartinho tinha uma tesoura. Eu quebrei a tesoura de tanto que tentei usá-la para abrir a porta. Eu chorei e me desesperei. Mas no fim, morr*, mas passo bem”, explica bem-humorada.

Ela conta ainda que, depois do susto, vai deixar uma chave por dentro também para ninguém mais ficar preso.

Bárbara brincou com a possibilidade de ter que faltar ao trabalho por estar presa dentro de casa. “Oi chefe! Desculpa não ter ido trabalhar hoje, é que a minha cachorra me prendeu no quartinho”.

Um internauta respondeu: “Se não fosse filmado e eu sendo seu chefe, eu jamais, em hipótese alguma acreditaria nessa história”. Em resposta, Bárbara disse “Nem eu também! Aliás, nem quando eu dei conta que estava presa eu acreditei nisso. Nem meu próprio marido acreditou”.

“Eu trabalhei normalmente nesse dia. Mas se tivesse sido de manhã, qual a chance do meu chefe acreditar?”, explicou Bárbara.