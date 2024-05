Padre gastou R$ 200 mil da Igreja em Candy Crush, Mario Kart e mais jogos

Um padre foi preso acusado de gastar US$ 40 mil (cerca de R$ 200 mil, na cotação atual) de sua Igreja em microtransações de jogos como Candy Crush, Mario Kart Tour e Pokémon Go. O caso aconteceu no final de abril em Pottstown, na Pensilvânia (EUA), e acusação foi feita pela própria polícia local. O valor teria sido usado para compras de itens e power-ups feitas dentro dos games ao longo de três anos com o cartão de crédito da Instituição Religiosa. O religioso chegou a ser condenado no último dia 25, mas foi liberado com o pagamento de US$ 250 mil de fiança (aproximadamente R$ 1,2 milhões).

O acusado é o Reverendo Lawrence Kozak, de 51 anos, que foi afastado de sua posição em 2022, após um contador revisar as finanças da paróquia e revelar “uma quantidade astronômica de transações da Apple” nos extratos do cartão de crédito vinculados à Igreja, segundo o jornal local The Philadelphia Inquirer. Interrogado pela polícia, ele alegou que teria usado o cartão da igreja por engano entre 2019 e 2022, pois estaria conectado ao seu smartphone para compras legítimas da instituição.

O religioso também mencionou que estava buscando aconselhamento para lidar com sua dependência em gastar dinheiro em jogos. De acordo com ele, o dinheiro não foi gasto em jogos de azar, e sim em itens para “aumentar o poder” em diversos títulos.

Os investigadores descobriram que Kozak chegou a devolver US$ 8 mil (R$ 40 mil), identificados como “reembolsos paroquiais”, à igreja. Em um bilhete que acompanhou o pagamento, ele se desculpou com o novo padre e afirmou que iria reembolsar o restante do valor devido. Além dos jogos, o Padre também teria comprado um tablet para sua afilhada com o cartão de crédito da instituição. O uso também se confirma pelo pagamento de US$ 10 mil feito por ele em das faturas.