Mulher se descuida, iPhone despenca do 25º andar e resultado é surpreendente; veja vídeo

Uma mulher viralizou nas redes sociais, na última semana, depois de colocar o celular na janela e o próprio aparelho gravar toda a queda do 25° andar. Jessica Verissimo, especialista em cabelos cacheados, publica sua rotina de trabalho na internet, porém o que ela não esperava é que seu iPhone iria cair no vizinho. O mais inesperado ainda é que o celular ficou intacto, mesmo com a queda do 25° andar.

Antes do incidente acontecer parecia tudo normal, ela posicionou o celular próximo a uma planta, capturando ela em atendimento. O salão estava com clientes e outras pessoas que trabalham com a Jéssica até que o iPhone despenca.

O aparelho caiu no vizinho e ficou por lá, em cima das pedras, durante dois dias, pois o vizinho estava viajando, como explica Jéssica no vídeo publicado no TikTok.

A surpresa maior foi que o iPhone estava funcionando e a aparência intacta. No vídeo, quando a cabeleireira recupera o celular ela conta: “Graças a Deus, vibramos de felicidade”, e ao fundo nas imagens todos no salão festejando, pois o celular “sobreviveu” ao tombo.

