Tutora do Rio Grande do Sul recusa ser resgatada sem animais de estimação; assista

Tutora do Rio Grande do Sul foi resgatada por voluntários | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes Sociais

A ativista da causa animal Deise Falci é uma das voluntárias no resgate de animais e pessoas que estão ilhadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Em mais um dia salvando vidas, a influencer se deparou com uma tutora que se recusou a sair do teto de casa sem os seus pets.

No vídeo compartilhado no Instagram no domingo (5), a mulher, chamada Sandra, apareceu no teto de sua residência, pois toda a casa estava alagada. Juntamente com a mulher, estavam seus 27 gatos e 6 cães.

“Resgate intenso de 27 gatos e 6 cães. Estavam há 40 horas esperando resgate…ela se negava a embarcar sem seus bichos e bombeiros e defesa Civil não quiseram resgatar os animais. Você acha certo não deixarem levar os animais juntos?”, relatou na legenda da publicação.

No final, Deise conseguiu resgatar todos os animais e Sandra, que se agarrou aos seus bichinhos enquanto deixava sua casa que estava completamente perdida para a quantidade de água.

Nos comentários, os internautas se comoveram com a atitude da tutora. “Vejo muitas pessoas criticando, mas eu preferia morrer do que continuar vivendo sabendo que deixei meus animais pra trás! Isso não existe”, “Eu fiz o mesmo! Saímos só com a roupa do corpo, mas meus 6 gatos não ficaram pra trás! Salvamos TODOS” e “Nunca abandonar os animais, não existe desculpa pra isso”, relataram.

Confira:

Fonte: Bnews