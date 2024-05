Governo realiza lançamento do 2° Prêmio de Comunicação do Acre

Em continuidade ao trabalho de reconhecimento e valorização da imprensa acreana, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Comunicação, e com o apoio do Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC), realiza na quinta-feira, 16, o lançamento do 2° Prêmio de Comunicação promovido pelo Estado.

O evento será às 19h, no auditório da nova sede do Detran, localizada na Estrada Dias Martins, n° 894, bairro Jardim Primavera.

“O prêmio é mais uma iniciativa do governo do Acre para valorizar os profissionais de comunicação e, além desse reconhecimento, o objetivo também é impulsionar matérias positivas sobre as grandes atuações que o governo tem feito no estado, as quais buscamos divulgar por meio de matérias jornalísticas, fotos, programas de rádio e TV”, destaca a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

A premiação será concedida às melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa acreana ou plataformas digitais, com conteúdos que são de interesse e relevância para a sociedade acreana, nas mais diversas áreas: saúde, educação, transporte, segurança pública, cidadania, direitos humanos e ações sociais.

A secretária adianta algumas novidades para o prêmio de 2024. “Vamos inserir mais duas novas categorias, que é vídeo de TV e vídeo de web. E, além de conhecer o regulamento da premiação e o nome do homenageado deste ano, os participantes terão a oportunidade de assistir à palestra “Comunicando governos e instituições com eleitores conectados”, ministrada pelo professor e consultor de Marketing Político, Marcelo Vitorino.

Nayara Lessa também ressaltou o empenho do chefe de Estado em prol da comunicação: “O governador Gladson tem se destacado na sua gestão pela sua grande atuação na Comunicação e tudo isso faz parte desse projeto de governo de valorizar os profissionais e os materiais produzidos por eles”.

Podem se inscrever no prêmio profissionais de comunicação. As informações referentes à data de inscrição, veiculação e o valor do prêmio de cada categoria serão divulgadas no dia do lançamento, por meio de edital que será publicado no site da Agência de Notícias do Acre e no Diário Oficial do Estado. A cerimônia de premiação será realizada em 28 de novembro.

Palestrante

Marcelo Vitorino é palestrante, professor e consultor de marketing político. Atua no marketing por quase 20 anos, e está no marketing digital desde 2006. Foi um dos primeiros profissionais da comunicação tradicional a migrar para o meio online e para as novas plataformas. Os interessados em participar da palestra devem fazer o credenciamento até o dia 15 de maio no link: https://www.even3.com.br/palestra-comunicando-governos-e-instituicoes-com-eleitores-conectados-458654/.

Como consultor de comunicação, atuou como estrategista de comunicação digital, auxiliando empresas e instituições a explorar melhor o potencial da internet, tais como Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Instituto Ethos, Casas André Luiz, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), MDB, Governo de Mato Grosso, Prefeitura do Rio de Janeiro, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) , Hospital São Camilo, Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) e Senado Federal.