Prefeitura de Assis Brasil abre novo processo seletivo; saiba detalhes aqui

A Prefeitura de Assis Brasil, no estado do Acre, através da Secretaria Municipal de Administração, anuncia a abertura de um novo Processo Seletivo visando a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior.

As vagas estão distribuídas para os seguintes cargos: Médico, Farmacêutico, Biomédico, Fisioterapeuta, Educador Físico, Técnico em Laboratório, Assistente Social, Agente Administrativo, Monitor, Pedagogo, Educador Social, Visitador Social, e Técnico Agrícola.

Os interessados poderão se inscrever presencialmente, no Auditório Prefeito José Monteiro da Silva, localizado na Avenida Raimundo Chaar, nº 362 – bairro Centro, nos dias 6 a 9 de maio de 2024, no horário das 7h às 12h e das 14h às 17h.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem comprovar o nível de escolaridade exigido para a função desejada, além de atender aos demais requisitos estabelecidos no edital.

Etapas de seleção

A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise curricular, conforme os critérios estabelecidos no edital.

O Processo Seletivo terá validade inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez.

A oportunidade oferecida pela Prefeitura de Assis Brasil representa uma chance para profissionais qualificados contribuírem com o desenvolvimento e bem-estar da comunidade local. Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível no site da prefeitura.