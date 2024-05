Uma grande programação para celebrar a Semana Nacional de Museus no Acre

O Museu dos Povos Acreanos (MPA) participará pela primeira vez, de 15 a 19 de maio, da Semana Nacional de Museus, que é um evento anual e está em sua 22ª edição, sendo coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), para celebrar o Dia Internacional dos Museus, 18 de maio.

O Conselho Internacional de Museus (Icom) lança um tema a cada ano, sendo o de 2024 Museus, Educação e Pesquisa. As atividades realizadas no MPA durante a Semana Nacional de Museus têm a parceria da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Museu dos Povos Acreanos

Museu dos Povos Acreanos participa da Semana Nacional dos Museus. Foto: Pedro Devani/Secom

De acordo com o coordenador do MPA, Ferleno Ferreira, um dos objetivos do tema deste ano é promover a aproximação entre instituições e comunidade. “A programação será diversa e nosso objetivo é aumentar o público visitante”, afirma.

A curadora do MPA, Paola Ribeiro, e a produtora da FEM, Laís Albuquerque, responsáveis pela organização do evento, destacam a programação diversificada, com palestras, cursos e mesa-redonda, além de exibição de documentário e apresentação de peça teatral no encerramento.

“A participação do MPA na Semana Nacional de Museus é importante, pois, além da divulgação das pesquisas realizadas pelos professores presentes, incentiva a parceria entre o museu e as instituições, e busca inserir a comunidade nesse meio, mostrando que a educação e os museus são acessíveis a todos”, enfatiza Paola Ribeiro.

A participação nas palestras, curso e mesa-redonda gera certificado aos acadêmicos e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.gle/K9TungM6dymPsA3v6 e presencialmente.

Programação

15/05 – Quarta-feira

– 15h às 17h – Auditório Florentina Esteves

Abertura: coordenador do MPA, Ferleno Ferreira

– Palestra De Pensionato a Museu, com as arquitetas Andréa Nobre e Aurinete Malveira

16/05 – Quinta-feira

– 15h às 17h – Auditório Florentina Esteves

Mesa-redonda Povos Acreanos: com mediação da historiadora Odiceula Souza e a participação de Francisca Arara, titular da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas do Acre (Sepi) e dos professores da Ufac, Valmir Araujo e Ramon Nere

17/05 – Sexta-feira

– 14h às 18h – Auditório Florentina Esteves

Minicurso “Patrimônio cultural e educação patrimonial como ferramenta para construção da cidadania” ministrado pelo professor João Paulo Pacheco (Ufac), com certificado

– 17h – Átrio Catraia: Contação de histórias e causos regionais, com o grupo Estrela Altaneira

18/05 – Sábado – Átrio Catraia

– 14h – Átrio Catraia: Oficina de expressão com o grupo Arte de Ser, inspirada nas salas de exposição do MPA

– 16h – Auditório Florentina Esteves: Exibição do documentário Ponte de Memórias, da cineasta Alcinete Damasceno

19/05 – Domingo

– 17:30 – Átrio Catraia: Encerramento da Semana Nacional de Museus com a apresentação da peça Fiandeiro de Tempos, produção do Coletivo Iluminar