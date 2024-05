O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) participou de uma reunião com a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e a Diretoria Jurídica da Energisa, na última semana, na sede da DPE, em Rio Branco, para definir ações contra fraudes e golpes decorrentes de falsificação da segunda via de contas de energia.

Após denúncias recebidas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor sobre o caso, a reunião tratou de cuidados que devem ser realizados pelo cidadão na hora de solicitar a segunda via da conta de energia elétrica, como conferir o nome do beneficiário nas faturas, uma vez que o golpe é aplicado por meio de sites falsos, que roubam dados pessoais sem que o consumidor perceba.

O alerta serve para conscientizar a população e proteger os consumidores. A autarquia também irá fiscalizar lotéricas, entregando notificações recomendatórias para evitar que mais consumidores sejam lesados.

A presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque, reforçou o compromisso e a atuação da instituição para garantir a proteção e o cumprimento dos direitos dos consumidores e combater práticas abusivas.

“Estamos realizando essa campanha educativa, com ações orientativas no comércio, para que não ocorra nenhum crime contra o consumidor. Para tanto, orientamos que os consumidores que necessitarem emitir o serviço de 2ª via da fatura de energia busquem informações apenas nos canais oficiais, certificando-se de que o site é confiável e seguro, com a presença do cadeado de segurança do lado esquerdo navegador, e realizem também a conferência do beneficiário no boleto antes de realizar o pagamento”, ressaltou Alana.

O defensor público Rodrigo Chaves reafirmou o compromisso da Defensoria Pública, por meio de sua atuação institucional, em oferecer assistência jurídica aos consumidores lesados e atuar na defesa coletiva de interesses difusos e coletivos, sempre em busca de soluções que promovam a justiça social e a proteção dos direitos fundamentais.