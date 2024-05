Igreja promove arraial em memória de padre Paolino em Sena Madureira

A Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, celebra nesta quarta-feira (01), o tradicional arraial da cidade, que relembra o legado do saudoso padre Paolino Baldassari. O evento acontece durante todo o mês de maio.

Após a novena, as noites ganham vida, os bingos, leilões e barracas repletas de delícias da culinária típica abrilhantam ainda mais o período de festividades. O “aviãozinho da sorte” é um dos pontos altos do arraial. Nele, os moradores têm a chance de ganhar uma galinha assada com uma ficha de apenas 50 centavos.

O arraial da Igreja Nossa Senhora da Conceição já é um marco no calendário cultural de Sena Madureira, unindo tradição, fé e solidariedade em uma única festa. Todo recurso arrecadado durante as festividades é revertido em benefício da comunidade, através de projetos sociais mantidos pela Igreja Católica.