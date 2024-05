Artesão acreano recebe prêmio internacional no Chile com a peça ‘clutch’

Durante encontro no Chile, que celebrou a arte e a cultura sul-americana, o Prêmio de Excelência Artesanal contemplou o artesão acreano, Maqueson Pereira da Silva, pela peça produzida por ele, uma bolsa feminina – CLUTCH.

O evento que é organizado pelo Conselho Mundial do Artesanato (CMA), coincidiu com a premiação bienal que reconhece os artesãos mais talentosos da região. Um dos critérios para seleção dos produtos foi a participação no Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato, ao todo 15 peças artesanais brasileiras concorreram ao prêmio.

O acreano possui uma trajetória de mais de 35 anos dedicados ao artesanato, sendo um nome conhecido no Brasil e no exterior, com prêmios nacionais como o TOP 100 de Artesanato e trabalhos de destaque como a ambientação da loja da Farm, em Londres.