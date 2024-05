Luana Bertolucci, da Seleção Brasileira, é diagnosticada com câncer

A volante Luana Bertolucci, que defende as cores do Orlando Pride e da Seleção Brasileira, foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. A informação foi divulgada pelo clube e pela jogadora em suas redes sociais nesta segunda-feira (29).

A jogadora comentou que recebeu o diagnóstico depois de exames detalhados nas últimas semanas e vai iniciar o tratamento quimioterápico no hospital parceiro do clube, o Orlando Health Cancer Institute.

Ela havia sido convocada pelo treinador Arthur Elias apra a disputa da She Believes Cup no começo de abril, mas precisou deixar a Seleção em meio à Data Fifa.

– Como atleta profissional já passei por muitos desafios dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação e dessa vez não será diferente. Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Farei tratamento de quimioterapia e conto com o apoio e as orações de vocês. Quero também agradecer o apoio da minha família e dos amigos que têm me fortalecido nesse momento. Agradeço à seleção brasileira e também ao Orlando Pride pelo apoio incondicional. Peço também respeito à minha privacidade nesse momento. Vamos juntos – publicou Luana no comunicado.

Seu clube, Orlando Pride, também se manifestou nas redes sociais pelo diagnóstico revelado pela jogadora.

– Lutamos nossas batalhas juntos, dentro e fora do campo, e os atletas e funcionários do Orlando Pride estarão lado a lado com Luana e unidos em nosso apoio a ela durante todo esse processo – afirmou Haley Carter, dirigente do Orlando Pride.

O Linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer no sistema linfátivo e as chances de cura fiam entre 60% e 80% dependendo de seu estágio.

Luana possui 30 anos e disputou duas Copa do Mundo defendendo as cores da Seleção Brasileira. A jogadora possui passagens pelo futebol norueguês, pelo PSG, futebol sul-coreano e também pelo Corinthians.