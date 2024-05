Incêndio destrói computadores e documentos na sala da FEM

Um incêndio, ainda sem causa definida, em uma sala da sede da Fundação Elias Mansour (FEM), localizada no Bairro 6 de Agosto em Rio Branco, na noite de segunda-feira, 29, provocou prejuízos com a destruição de documentos e computadores em uma das salas do prédio.

Até agora não há explicações do que provocou as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo vigia e controlou o fogo, evitando que o sinistro se espalhasse pelo local.

Conforme Altino Machado, presidente da FEM em exercício, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil realizaram uma perícia para definir a causa. Dois servidores (computadores) do setor de T.I. que faziam backup foram destruídos pelas chamas, mas os dados de cada computador foram preservados individualmente. A sala de convênio e da presidência chegaram a ser atingidas, principalmente o forro.

Machado destacou que até sexta-feira, 3, a FEM terá um cenário do que foi realmente perdido.

A FEM publicou uma nota informando a suspensão do atendimento ao público até o restabelecimento do trabalho presencial.