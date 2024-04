Avião faz pouso forçado em rodovia de SP após pane no motor; veja vídeo

Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso forçado na tarde deste domingo (21), na rodovia Adhemar Pereira de Barros, em São João da Boa Vista (SP), após uma pane no motor.

O que aconteceu

A aeronave modelo Pitts Experimental fez o pouso forçado por volta das 13h de hoje. O momento foi filmado por outras pessoas que passavam pela rodovia no momento e divulgado nas redes sociais.

Durante o pouso, a aeronave se chocou contra uma placa de sinalização. Ninguém ficou ferido, segundo a Polícia Rodoviária.

O acostamento do trecho da rodovia ficou parcialmente interditado, mas o trânsito não foi interrompido — as vias já foram liberadas para tráfego. As polícias Rodoviária e Militar estiveram no local para auxiliar os motoristas e atender a ocorrência.

Avião foi levado por um guincho até o Aeroclube de São João da Boa Vista. Apenas o piloto estava dentro da aeronave. A causa da pane no motor, o local de onde o avião decolou e qual seria o destino não foram informados.

O caso será investigado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). O UOL entrou em contato com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.