Parente do governador Gladson é morto a facadas no Acre

Bruno Cameli Messias foi assassinado a facadas na noite desse domingo, 21 na Comunidade Triunfo, situada no município de Marechal Thaumaturgo. Bruno é primo de terceiro grau do governador Gladson Cameli.

Ele foi levado para o hospital da cidade, mas morreu ainda dentro da canoa, durante o percurso.

De acordo com a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, Bruno e o acusado, identificado por G, passaram o domingo em uma residência na Comunidade Triunfo “brincando e se divertindo”. Por volta das 23h os dois se desentenderam por causa de ciúmes da filha do dono da casa.

G teria desferido uma facada no no abdômen de Bruno, que ficou com as vísceras expostas. O dono de casa e outra pessoa colocaram Bruno Cameli em uma canoa e seguiram em direção ao hospital de Marechal Thaumaturgo, mas ele foi a óbito antes de chegar ao destino.

Após os fatos, foi registrado boletim de ocorrência para os demais procedimentos da policia judiciária. Segundo a polícia, o autor do homicídio está sendo procurado.