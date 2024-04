TEMOS VISTO o martírio, a fritura, da candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco, que agoniza a cada pesquisa publicada. Mesmo dizendo que vai reagir e virar o jogo na campanha e que irá para o segundo turno. Um ponto está bem claro nesta situação: mais uma vez o governador Gladson Cameli tem mostrado que; em que pese sua empatia com o eleitorado, não consegue transferir votos.

Foi assim com as candidaturas da Socorro Neri (PP) para a PMRB e ao Senado do Ney Amorim (PODEMOS). Ambos perderam com seu apoio. Está se repetindo com o Alysson. E, também, o Gladson não tem mostrado um empenho público (não é apenas dizer ser seu candidato) para tentar alavancar a candidatura de Alysson. Não se viu uma ação concreta de que está na campanha do seu fiel amigo “leitãozinho” (sic). Passou do momento do Gladson tomar uma decisão: ou retira a candidatura de Alysson Bestene, ou entra na campanha de corpo presente. Ou torne oficial a sua neutralidade no pleito. Enquanto continuar essa agonia, é ruim para a imagem de um governo que não consegue ter um candidato; para o PP e para o Alysson.

De concreto, fica a imagem da sede da prefeitura de Rio Branco a cada dia que passa ficando mais distante do sonho do secretário Alysson Bestene (PP) de subir como prefeito eleito a escadaria da PMRB. O sonho virou pesadelo. Não me lembro de ter visto uma fritura tão intensa como a que é submetido o candidato Alysson Bestene (PP).

TIRO NO PÉ

O DEPUTADO FEDERAL Eduardo Veloso (UB) está voltando ao mandato, de onde nunca deveria ter saído. Durante a sua ausência, ficou fora do debate político e sumiu da mídia. Foi como ele dar um tiro no próprio pé.

CARA PARA CIMA

O GLADSON convocou ontem uma conversa com o PP para falar sobre a eleição na capital. Os dirigentes e políticos foram em peso na sede do partido, só o Gladson não apareceu. Ficaram todos de cara para cima. E o Alysson “leitãozinho” continua sendo assado no forno.

VOTO INEXPLICÁVEL

A MAIORIA dos deputados federais votou contra liberar o deputado Chiquinho Brazão (UB) – acusado de chefiar uma milícia no Rio de Janeiro – da prisão preventiva decretada pelo STF. Inexplicável, o deputado Roberto Duarte (REPUBLICANOS) ter votado pela soltura do acusado de ser o mandante da morte de Mariele, para agradar a extrema-direita.

CORRENDO POR FORA

A FEDERAÇÃO PSOL\REDE acredita que fará pela primeira vez um vereador em Rio Branco. Eis a chapa: Marcília SOS Cachorros, Giovanni Casseb, Seringueiro, Leny Braga, Wanderley Torres, Inácio Moreira, Punk Som, Flavio Bonfim, Manoel da Água, Ninawa Huni, Messias do Taekwondo e Di Silva.

MARTELO BATIDO

DEIXARAM o senador Alan Rick (UB) sem escada e seguro no pincel. O vice e secretário municipal de Saúde serão indicados pelo presidente do diretório municipal do União Brasil, Fábio Rueda. Tudo acertado com o Bocalom. Talvez, o Alan indique na PMRB, a mulher que faz o cafezinho do velho Boca.

FALANDO DE PESQUISA

O CANDIDATO Marcus Alexandre (MDB) venceu todas as pesquisas registradas ano passado. E iniciou o ano eleitoral vencendo mais uma, com cinco pontos percentuais de vantagem sobre o prefeito Bocalom (PL). Um dado: Marcus ganhou em quase todos os bairros pesquisados pelo Real Big Data.

NO FORNO

PREVISTA para ser divulgada amanhã, uma pesquisa do confiável instituto Data-Control, sobre a disputa pela PMRB. O DATA sempre acerta.

PESQUISA É MOMENTO

É bom lembrar que pesquisa não ganha eleição, porque registra um momento da disputa. Mas serve para balizar o que pensa o eleitor. Não brigo com pesquisa, e recomendo que ninguém brigue. Principalmente, não brigar com pesquisa de institutos confiáveis, como o Data-Control e o DELTA.

UM COMENTÁRIO

-O SENADOR Márcio Bittar, que teve 10 mil votos para governador, não tem moral para querer ditar normas de conduta política do governo, comentário este feito pelo assessor do governo, Luiz Calixto.

EM OUTRO PALANQUE

A VICE-GOVERNADORA Mailza Assis mandou emissários a Senador Guiomard para dizer que vai apoiar o candidato da oposição, Gilson da Funerária. Troco no ex-marido e irmão da prefeita Rosana Gomes, James Gomes. A vingança, é um prato que se come frio, diz o ditado.

SUMIU DO CENÁRIO

O EX-DEPUTADO Ney Amorim (PODEMOS) sempre foi um político de destaque nos debates, como protagonista. Se recolheu na subsecretaria de Esportes, saiu da mídia e virou um mero coadjuvante. Na política, quem se esconde, desaparece.

VIVA LULA!

SURPREENDEU a todos o brado de “Viva o Lula” da deputada federal Antônia Lúcia (REPUBLICANOS), durante o ato com a participação da ministra Simone Tebet em Rio Branco. Sempre foi defensora de Bolsonaro.

MENTE QUEM DISSER

CASO alguém fale que sabe qual será a decisão do governador Gladson sobre a disputa da PMRB, está mentindo. Quando todo mundo imagina que tomará um rumo, toma outro completamente diferente. Por isso, é bom esperar o barco correr.

RUIM PARA O PP

ESSA indefinição do governador Gladson Cameli causa um prejuízo político ao PP, imensurável. O PP fica como uma biruta de aeroporto, sem rumo. Não sabe se terá mesmo candidato a prefeito na capital, se vai indicar o vice ou se vai liberar os seus políticos.

NÃO VAI DEVASTAR

É PERDA de tempo políticos ficarem defendendo uma ligação de Cruzeiro do Sul com Pucalpa (Peru), porque ficará apenas no discurso. A estrada cortaria a reserva florestal da Serra do Moa, e seria o primeiro passo para a devastação da área. Enquanto a Marina for ministra do Meio Ambiente, esqueçam essa estrada para não sonhar e cair da rede. Sem falar que o MPF, também, é contra a obra.

FOI PRAGMÁTICO

O SENADOR Alan Rick (UB) foi presença constante junto aos ministros do Lula que visitaram o estado. Quando se trata de conseguir recursos para um estado pobre como o Acre, a ideologia deve ser deixada na gaveta. Acertadamente, o Alan foi pragmático.

OUTRA QUE DISPUTA

OUTRA mulher que entra com chance na disputa de uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco, na chapa do União Brasil: Daniela Sousa, mulher do ex-deputado Wagner Felipe.

VOTO DE RAIVA

Na eleição, tem o chamado voto da raiva. É quando o eleitor não é atendido por quem está no poder, e se vinga votando na oposição. É muito comum em toda campanha.

DEBATE IDIOTA

NÃO existe debate mais idiota do que direita e esquerda. O que deve ser olhado numa eleição para prefeito é que candidato pode fazer mais pela cidade, não importando em que partido esteja filiado. O resto é bobagem.

FRASE MARCANTE

“É melhor uma chama que nos aquece do que um incêndio que nos queima”. Ditado francês.