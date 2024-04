A importância de Alan Rick no retorno da Azul para o Acre

No evento “Rotas da Integração Sul-Americana”, ficou evidente a relevância e o esforço pessoal do coordenador da bancada federal, o senador Alan Rick (União Brasil), na retomada dos voos da Azul Linhas Aéreas para o Acre. Trata-se de um trabalho que demandou dificuldade e persistência que teve o apoio dos demais senadores, deputados federais e do governo.

No encontro realizado na Uninorte, em Rio Branco, que contou com a presença dos ministros Simone Tebet, do Planejamento, e Sílvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, Fábio Campos, vice-presidente da Azul Linhas Aéreas, anunciou o retorno das operações da companhia aérea nesta terça-feira (9).

“Eu quero fazer justiça ao senador Alan Rick. Desde o primeiro momento em que nós assumimos, ele liderou a bancada, nos procurou no Ministério, procurou a presidência da Azul Linhas Aéreas para o retorno dos voos ao Estado do Acre”, declarou o ministro Sílvio Costa Filho, cujas palavras foram chanceladas pelo presidente da Azul, Fábio Campos.

“Se o homem falhar em conciliar a Justiça e a Liberdade, então falha em tudo”. (Albert Camus)

. Pesquisa da Real Big Data a ser divulgada hoje no Gazeta Alerta (TV GAZETA) revela um momento importante do processo político em Rio Branco.

. Pesquisa devidamente registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral!

. Na COLUNA de amanhã comentaremos os dados!

. A pesquisa A Tribuna/Data Control divulgada hoje aponta 43% de aprovação do governador Gladson Cameli (Progressista).

. Aliás, o governo não pode ser arrastado para eleições municipais antes da hora como vem sendo; traz desgaste.

. Na Real Big Data/TV Gazeta, o número da aprovação de Gladson Cameli é bem maior.

. O senador Marcio Bittar (UB/AC) acertou precisamente no conteúdo, mas errou na forma: nada que não possa ser resolvido nos próximos discursos.

. Até porque, nada é para sempre: nem Lula, muito menos Bolsonaro e Alexandre de Moraes.

. A propósito, o ministro Alexandre de Moraes (STF) pode até ter razão em algumas decisões e conflitos, mas os meios empregados parecem ditatoriais;

. Sua imagem está estigmatizada!

. Porém, uma Comissão da Câmara Federal brindar o bilionário Elon Musk com moção de qualquer coisa em detrimento da soberania nacional é deplorável e vergonhoso.

. Só falta um estúpido obtuso qualquer propor transformá-lo em herói nacional figurando no Panteão da Pátria.

. Uma lástima!

. Mas a maioria do povo… “Não acompanharás a maioria”, disse Deus ao profeta Moisés.

. Descer o pau no Xandão é uma coisa; outra coisa é outra coisa!

